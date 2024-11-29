Последний человек, родившийся в 1912: что известно о старейшем мужчине в мире

Самым старшим мужчиной в мире стал Жоао Мариньо Нето из Бразилии. Ему недавно исполнилось 112 лет и сейчас он стал последним человеком, родившимся в 1912 году. Ранее этот мужчина получил титулы старейшего мужчины Бразилии и Латинской Америки.

Что известно о старейшем мужчине в мире, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на LongeviQuest.

Жоао Мариньо Нет родился 5 октября 1912 года в Марангуапе, Сеара, Бразилия. Его родители были фермерами и вместе с ними Жоао переехал в сельскую местность Апуяреса.

До 4 лет он помогал родителям в поле, а потом стал работать на ферме. Основной его работой стал уход за скотом и уборка плодов.

В юности он женился на Жозефе Альбано душ Сантуш (1920-1994), и в браке у них родилось 4 детей: Антониу, Хосе, Фатима и Ванда.

Жоао пошел по стопам отца и стал фермером - он обрабатывал ферму, унаследованную его женой в Фазенда-Массапе, выращивал кукурузу и фасоль. Также он занимался крупным рогатым скотом, козами, свиньями и курами.

Самый старый мужчина в мире Жоао Мариньо Нето (фото из архива семьи)

Второй женой долгожителя стала Антония Родригес Моура, с которой в браке родилось еще трое детей: Винисиус, Джарбас и Консейсау.

Сейчас у Жоао шестеро живых детей, 22 внука, 15 правнуков и 3 праправнука.

По словам рекордсмена, секрет его долгой жизни состоит в том, что он окружен хорошими людьми и держит близких рядом.

За свою жизнь он много раз сталкивался с трудом. В его регионе были сильные засухи, которые оставили его без урожая и дохода. Он настойчиво и тяжело работал, чтобы построить финансово стабильную жизнь, накопив много активов, включая землю и дома.

Секрет долголетия самого старшего мужчины в мире очень прост (фото из архива семьи)

С начала 2024 года у Жоао титул найстарейшого мужчины Латинской Америки. Предыдущий старейший мужчина Хуан Висенте Перес из Венесуэлы умер в возрасте 114 лет в январе этого года.

Теперь Жоао официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса как старейший человек в мире.