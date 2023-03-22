"Воспитываем дух". Певица Alyosha рассказала, как ей с детьми живется в США

Популярная певица Alyosha сейчас вместе с детьми живет в США. Пока ее муж Тарас Тополя с группой Антитела ездит по миру, популяризируя украинскую культуру и собирает донаты на ВСУ, она бережет семейный очаг. Но и о творчестве артистка не забывает.

В комментарии Styler Елена Тополя рассказала о жизни за океаном, о том, чем занимаются ее дети, а также раскрыла детали нового альбома "Alyosha & Vlad Darwin: Live", который вышел на днях.

Как живут и учатся дети звездных супругов в США

К счастью, говорит представительница Украины на Евровидении 2010, дети (Елена и Тарас воспитывают троих детей - сыновей Романа и Марка, а также младшую дочь Машу) довольно неплохо адаптировались в американской школе.

"Конечно, языковой барьер еще присутствует, но гораздо меньше, чем это было в начале", - говорит она.

Социализировались малыши тоже неплохо: дети нашли друзей, это, говорит Елена, - преимущественно одноклассники.

"А так лучшие друзья они друг другу - братья-сестрички", - улыбается звезда.

Рассказала артистка и об учебном процессе за океаном. Он, говорит Alyosha, отличается от украинского.

"В Киеве дети могли оставаться после уроков в школе и вместе с преподавателем делать домашнее задание. В Америке же и Рома, и Марк задачу должны выполнить самостоятельно. Кстати, обучение в основном цифровизировано. Почти нет учебников и тетрадей, все в компьютере. Для меня это тоже определенная сложность: найти нужную задачу становится квестом - большое количество сайтов, разных подразделений", - рассказывает она.

"В целом график у ребят насыщен: потому что кроме американской программы, они еще учатся и по украинской. Когда летом была в Киеве, привезла все учебники", - добавляет Тополя.

Alyosha сейчас живет в США с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Уже после уроков у детей есть время на хобби. Они любят рисовать и создавать поделки. Также дома занимаются спортом.

"Даже гантели есть", - говорит Елена.

А два раза в неделю Роман и Марк ходят на тхэквондо.

"Так что кроме хобби уделяем внимание и воспитанию духа", - добавляет женщина.

Когда у певицы благотворительные выступления, дети остаются с бабушкой и дедушкой.

"Они занимаются любимыми внуками, а я любимым делом", - с улыбкой говорит Елена.

"Очень надеюсь, что скоро любимого дела станет больше. Но еще больше верю, что скоро вернемся домой", - говорит Alyosha.

Дети Alyoshi и Тараса Тополи (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Что по творчеству?

Отметим, что недавно Alyosha стала членом жюри детского фестиваля "Голос украинской диаспоры". А еще звезда готовит для слушателей "нечто интересное". Но об этом расскажет чуть позже.

Так что хоть певица и находится сейчас далеко от родного дома, но ее творческая жизнь не останавливается.

"Почти каждый день прихожу в музыкальную академию Architekt Music Academy - здесь мое "творческое убежище". Пользоваться этим пространством могу безвозмездно - мир не без добрых людей", - рассказывает Елена.

В конце прошлого года Alyosha выпустила сингл "Мене створив", который войдет в ее шестой студийный альбом.

А недавно у Елены вышел общий альбом "Alyosha & Vlad Darwin: Live", который она записала совместно с популярным украинским певцом Владом Дарвиным.

Пластинка состоит из девяти треков - семь из альбома "Золота середина" и два хита "Ти - найкраща" та "Троянди". Из названия становится понятно, что все песни исполнены вживую, даже музыкальные партии.

"У нас уже был записан материал, вероятно, ждал своего времени. И вот в этом году, весной, и Владу, и мне почти одновременно приходит в голову, что материал должен все же увидеть мир. И это так символично, потому что весна - время пробуждения природы и новой жизни! Надеюсь, слушателям результат нашего труда понравится. И, конечно же, ждем Победы, чтобы сыграть нашу общую программу вживую уже на территории свободной и непобедимой Украины!" - комментирует альбом Alyosha.

Как Alyosha поддерживает связь с любимым?

"За время войны с Тарасом созваниваемся постоянно", - говорит Елена.

На днях фронтмен Антител сделал огромный подарок для своей семьи.

"Он прилетел немного больше, чем на три недели. Поэтому сейчас мы все вместе. Последние выходные провели в музеях и посещали экскурсии. Вышли удивительно познавательные выходные", - говорит певица.

Семья вместе (фото: instagram.com/alyoshasinger)