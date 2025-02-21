На Украину надвигаются мощные магнитные бури: даты штормов

Ученые прогнозируют усиление солнечного ветра и повышенную солнечную активность с 21 по 23 февраля, что повлечет интенсивные геомагнитные возмущения и даже мощный геошторм. Такое явление может сказаться на работе средств связи, электроники и самочувствии людей.
Когда ожидать магнитные бури, сколько они продлятся и как защитить себя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Вспышки на Солнце и корональные выбросы массы выбрасывают в космическое пространство огромное количество энергии и заряженных частиц. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли и взаимодействуют с ней, возникает возмущение - магнитная буря. Это природное явление может влиять как на технику, так и на физическое и эмоциональное состояние человека.
Физическое самочувствие. Во время магнитных бурь у чувствительных лиц могут появляться головная боль, мигрень, головокружение, бессонница, слабость и быстрая утомляемость.
Эмоциональное состояние. Интенсивная солнечная активность может вызвать повышенную тревожность, раздражительность, подавленность и даже депрессивные состояния.
Сон. Изменения в магнитном поле могут повлиять на качество сна, вызывая бессонницу или чрезмерную сонливость днем.
Самые частые жалобы в дни магнитных бурь:
21 февраля (пятница). Ожидается сильная магнитная буря красного уровня (К-индекс 5). Прогнозируется интенсивное возмущение магнитного поля, что может вызвать головную боль, усталость и эмоциональный дисбаланс.
22 февраля (суббота). Магнитная буря сохраняет высокий уровень активности (К-индекс 5). Возможны сбой в работе электронных устройств, систем связи и ухудшение самочувствия у чувствительных к изменениям погоды людей.
23 февраля (воскресенье). Постепенное снижение интенсивности бури (К-индекс 4), однако влияние еще может быть ощутимым в течение дня.
Прогнозы могут меняться, поскольку деятельность Солнца очень нестабильна. Поэтому рекомендуется регулярно проверять обновления от официальных источников.
Врачи советуют в дни активной магнитной активности придерживаться следующих рекомендаций:
Полноценный сон. Старайтесь спать не менее 7-9 часов в сутки.
Сбалансированное питание. Включайте в рацион больше овощей и фруктов, избегайте острой, соленой и вредной пищи.
Вода. Пейте достаточное количество воды в течение дня.
Свежий воздух. Регулярные прогулки и проветривание помещений помогут поддержать организм.
Уменьшение физической нагрузки. Избегайте перегрузки и стрессовых ситуаций.
Медицинская консультация. Если самочувствие значительно ухудшается, обратитесь к врачу.
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При написании материала использовались проверенные источники: NOAA Space Weather Prediction Center, SpaceWeatherLive, Met Office Space Weather.