На Україну насуваються потужні магнітні бурі: дати штормів

Що таке магнітна буря

Спалахи на Сонці та корональні викиди маси викидають у космічний простір величезну кількість енергії та заряджених частинок. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі та взаємодіють з нею, виникає збурення - магнітна буря. Це природне явище може впливати як на техніку, так і на фізичний та емоційний стан людини.

Як магнітні бурі впливають на людину

Фізичне самопочуття. Під час магнітних бур у чутливих осіб можуть з'являтися головний біль, мігрень, запаморочення, безсоння, слабкість та швидка втомлюваність.

Емоційний стан. Інтенсивна сонячна активність може викликати підвищену тривожність, дратівливість, пригніченість та навіть депресивні стани.

Сон. Зміни в магнітному полі можуть вплинути на якість сну, викликаючи безсоння або надмірну сонливість вдень.

Найчастіші скарги в дні магнітних бур:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман у голові

Безсоння

Слабкість

Сонливість вдень

Зниження концентрації

Підвищена тривожність

Дратівливість

Агресія

Депресивні стани

Стрибки артеріального тиску

Проблеми з серцебиттям

Прогноз магнітних бур на найближчі дні

21 лютого (п'ятниця). Очікується сильна магнітна буря червоного рівня (К-індекс 5). Прогнозується інтенсивне збурення магнітного поля, що може викликати головний біль, втому та емоційний дисбаланс.

22 лютого (субота). Магнітна буря зберігає високий рівень активності (К-індекс 5). Можливі збій у роботі електронних пристроїв, систем зв'язку та погіршення самопочуття у чутливих до змін погоди людей.

23 лютого (неділя). Поступове зниження інтенсивності бурі (К-індекс 4), проте вплив ще може бути відчутним протягом дня.

Прогнози можуть змінюватися, оскільки діяльність Сонця дуже нестабільна. Тому рекомендовано регулярно перевіряти оновлення від офіційних джерел.

Як захиститися від магнітних бур

Лікарі радять у дні активної магнітної активності дотримуватися наступних рекомендацій:

Повноцінний сон. Намагайтеся спати не менше 7-9 годин на добу.

Збалансоване харчування. Включайте в раціон більше овочів та фруктів, уникайте гострої, солоної та шкідливої їжі.

Вода. Пийте достатню кількість води протягом дня.

Свіже повітря. Регулярні прогулянки та провітрювання приміщень допоможуть підтримати організм.

Зменшення фізичного навантаження. Уникайте перенавантаження і стресових ситуацій.

Медична консультація. Якщо самопочуття значно погіршується, зверніться до лікаря.