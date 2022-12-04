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Выходные на Рождество и Новый год: будут ли у украинцев дополнительные выходные

Когда зимой 2022-2023 будут дополнительные выходные (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Праздничный сезон уже на носу, и мы плавно настраиваем себя на застолье и отдых от рутины. К тому же всегда на период новогодних гуляний было немало выходных.

Будет ли дополнительный отдых на Новый год этого года - читайте ниже в материале Styler.

Когда зимой приходятся праздники?

Зимняя пора обычно богата праздниками и дополнительными выходными. В этом году имеем такую картину:

  • 25 декабря - католическое Рождество (воскресенье)
  • 31 декабря - последний день в году (суббота)
  • 1 января - Новый год (воскресенье)
  • 7 января - Рождество (суббота)

Будут ли дополнительные выходные?

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде следующие понедельники по праздникам, то есть должны быть дополнительными выходными днями. В этом году это было бы 26 декабря, 2 и 9 января.

Однако в условиях военного положения в стране упраздняют все дополнительные выходные на праздники. Первым уже стало 8 марта 2022 года.

Военное положение продолжено уже в третий раз, и очевидно, что сейчас оно также продолжается. В связи с этим рассчитывать на официальные государственные выходные на праздники совершенно не стоит.

Однако это касается только государственных предприятий, учреждений и организаций. То есть если вы трудоустроены в частную компанию, то вполне возможно, что ваш работодатель установит свой график и даст вам отдохнуть на зимние праздники.

Ранее мы подробно рассказали обо всех праздниках, которые будут в декабре.

Читайте также, уместно ли сейчас что-нибудь праздновать. Психолог дала ответ.

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