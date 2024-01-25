Зоологи показали, в каких цветах животные видят наш мир (видео)

Зрение многих животных значительно отличается от человеческого. У некоторых из них способность видения окружающей среды выражена даже в более ярких цветовых тонах, тогда как другие виды видят мир лишь в оттенках серого.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание в области науки и медицины PLOS: Home .

Ученые из Университета Сассекса (Великобритания) и Университета Джорджа Мейсона (США) разработали программное обеспечение и камеры, способные предоставить возможность наблюдать мир глазами различных представителей фауны.

По их утверждению, данная технология способна точно воспроизводить зрение различных существ с точностью более 92 процента.

"Мы уже давно очарованы тем, как животные видят мир. Современные методы сенсорного зрения позволили нам узнать, как именно в их глазах выглядят привычные для людей объекты", - заявил ведущий автор исследования Дэниел Хэнли.

Богатый цветовой спектр пчёл (фото: PLOS Biology)

Фиолетовое небо, каким его видят птицы благодаря своему "ультрафиолетовому зрению" (фото: PLOS Biology)

Исследователи подчеркивают, что их технология способна воссоздавать зрение практически любых животных. В будущем они обещают представить возможность увидеть мир глазами других существ.