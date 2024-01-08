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Выглядит как голограмма: Samsung представила первый в мире прозрачный экран для телевизоров

Первый в мире прозрачный экран MicroLED от Samsung (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Перед предстоящей большой выставкой технологий CES 2024, запланированной на 9-12 января в Лас-Вегасе, Samsung представила ряд анонсов в ходе своей презентации First Look 2024. Среди них выделяется демонстрация прозрачных дисплеев MicroLED, которые создают впечатление, что контент будто парит в воздухе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Samsung Newsroom.

На выставке было представлено три варианта прозрачных дисплеев: MicroLED, OLED и LCD. Среди них MicroLED выделяется отсутствием рамок и высокой степенью прозрачности, придавая ему вид обычного стекла.

Однако следует отметить, что минимальная степень тонировки присутствует: без него изображение может сливаться с объектами на заднем плане или рисунками на обоях.

Прозрачные дисплеи: MicroLED, OLED и LCD (фото: CNET)

Журналисты блога о технологиях Engadget, которые присутствовали на презентации First Look 2024, отметили, что передать впечатление от просмотра на таком дисплее сложно словами или с помощью фотографий: на самом деле изображение кажется висящим в воздухе, как голограмма.

Благодаря высокой плотности пикселей изображение также имеет четкость, и внешнее освещение меньше влияет на картинку из-за увеличенной яркости.

Однако есть и отрицательные моменты: даже обычные телевизоры Samsung с использованием панелей MicroLED стоят от 150 тысяч долларов за 110-дюймовую модель (5 767 500 гривен по текущему курсу).

Информации о том, когда такие прозрачные телевизоры появятся в продаже и какой будет их стоимость, на данный момент нет.

 

Напомним, что новые смартфоны Samsung Galaxy S24 будут особенными.

А еще мы писали, что Samsung представила три первых ноутбука на базе ИИ.

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