Виглядає як голограма: Samsung представила перший у світі прозорий екран для телевізорів

Перед майбутньою великою виставкою технологій CES 2024, запланованою на 9-12 січня в Лас-Вегасі, Samsung представила низку анонсів у ході своєї презентації First Look 2024. Серед них виділяється демонстрація прозорих дисплеїв MicroLED, які створюють враження, що контент ніби парує в повітрі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Samsung Newsroom.
На виставці були представлені три варіанти прозорих дисплеїв: MicroLED, OLED та LCD. Серед них MicroLED виділяється відсутністю рамок та високим ступенем прозорості, надаючи йому вигляд звичайного скла.
Однак слід зазначити, що мінімальний ступінь тонування присутній: без нього зображення може зливатися з об'єктами на задньому плані або малюнками на шпалерах.
Журналісти блогу про технології Engadget, які були присутні на презентації First Look 2024, відзначили, що передати враження від перегляду на такому дисплеї складно словами або за допомогою фотографій: насправді зображення здається висить у повітрі, як голограма.
Завдяки високій щільності пікселів зображення також має чіткість, і зовнішнє освітлення менше впливає на картинку через збільшену яскравість.
Однак є й негативні моменти: навіть звичайні телевізори Samsung із використанням панелей MicroLED коштують від 150 тисяч доларів за 110-дюймову модель (5 767 500 гривень за поточним курсом).
Інформації про те, коли такі прозорі телевізори з'являться у продажу та якою буде їхня вартість, на даний момент немає.
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