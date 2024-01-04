Новые смартфоны будут особенными. Раскрыта официальная дата презентации Samsung Galaxy S24

Samsung объявила о проведении первого мероприятия Galaxy Unpacked в 2024 году, которое состоится в среду, 17 января. Предстоящая презентация компании, на которой будут представлены новые флагманские смартфоны Galaxy S24, пройдет в SAP Center в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, и будет доступна для просмотра на официальном YouTube-канале Samsung.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о компьютерах, периферийных устройствах и обновлениях PCMag .

Компания Samsung сообщила, что на мероприятии Galaxy Unpacked будут представлены "последние мобильные устройства в портфолио Galaxy". В тизерном видеоролике компания прямо заявляет о приходе "Galaxy AI", подразумевающем появление искусственного интеллекта, разработанного Samsung, в смартфонах.

Для создания предчувствия перед мероприятием, Samsung планирует предоставить жителям США скидку в 50 долларов по предварительному заказу новых смартфонов Galaxy через фирменный онлайн-магазин или программу Samsung со 2 по 16 января.

В последние годы обновление серии Galaxy S от Samsung происходило в феврале, однако в этом году компания решила представить свои флагманы нового поколения чуть раньше обычного.

Предполагается, что Galaxy S24 Ultra получит титановую рамку корпуса, подобно iPhone 15 Pro, но визуально новые смартфоны Samsung будут мало отличаться от предыдущих моделей.

Первое "живое" фото Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: X/ DavidMa05368498)

Ожидается, что Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут оснащены процессорами Samsung Exynos 2400 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в зависимости от региона продаж. Утечки, похожие на рекламную документацию для ритейлеров, указывают на то, что модели Galaxy S24 Plus и S24 Ultra смогут использовать искусственный интеллект для редактирования фотографий и заполнения пространства с помощью функции Generative Edit.

Также появились данные о добавлении в программу Samsung Phone функции перевода языка в реальном времени, что позволяет двум людям, говорящим на разных языках, свободно разговаривать. Но в начале эта функция будет поддерживать только два языка - английский и испанский.