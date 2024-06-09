"Волошки, калачики, стокротка": как красиво звучат названия цветов на украинском

Почти все цветы в украинском языке имеют свои названия - некоторые очень смешные, а некоторые очень нежные и певческие. И не стоит использовать русизмы вроде "анютині глазки" или "гладіолус", потому что это калька на русском языке или суржик.

Как красиво звучат разные названия цветов на украинском языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на урок языковеда Александра Авраменко в YouTube.

Если будете использовать эти слова, то заметите, что многие будут просить объяснить, что же они означают. Впоследствии заметите, как окружающие начнут их произносить. Это избавит украинский язык от большого количества русизмов.

Для того чтобы насладиться этим стихом, нужно "раскодировать" каждое новое слово:

"Блават - это одно из названий полевого голубого цветка василька. Блаватом еще называют шелковую ткань", - объясняет Александр Авраменко.

Языковед Александр Авраменко привел примеры слов из стихотворения поэта Николая Вороного, которые услышите впервые. Речь идет о слове "блават".

Также не стоит употреблять название "гладиолус", потому что этот цветок называется "косарики". Хотя стоит добавить, что гладиолус есть в украинских словарях.

В украинском языке есть три красивых соответствия русизмам: зозулині черевички, братки или братчики.

Раньше мы писали о том, как правильно говорить на украинском - кульчики или сережки.

А еще рассказывали о том, почему говорят "крайний", а не "последний" и как правильно на украинском.