"Волошки, калачики, стокротка": как красиво звучат названия цветов на украинском
Почти все цветы в украинском языке имеют свои названия - некоторые очень смешные, а некоторые очень нежные и певческие. И не стоит использовать русизмы вроде "анютині глазки" или "гладіолус", потому что это калька на русском языке или суржик.
Как красиво звучат разные названия цветов на украинском языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на урок языковеда Александра Авраменко в YouTube.
Как сказать "анютині глазки" на украинском
В украинском языке есть три красивых соответствия русизмам: зозулині черевички, братки или братчики.
Также не стоит употреблять название "гладиолус", потому что этот цветок называется "косарики". Хотя стоит добавить, что гладиолус есть в украинских словарях.
Запомните эти названия на украинском
Маргаритка - стокротка
Одуванчик - кульбаба
Бархатцы - оксамитки, чорнобривці или повняки
Роза - троянда
Георгина - жоржина
Ноготки - нагідки
Васильки - волошки, блават
Ирисы - півники
Пион - півонія
Сирень - бузок
Ландыш - конвалія
Герань или пеларгония – калачики
Водяная лилия - латаття
"Раскодируем" стихотворение Вороного
Языковед Александр Авраменко привел примеры слов из стихотворения поэта Николая Вороного, которые услышите впервые. Речь идет о слове "блават".
"Блават - это одно из названий полевого голубого цветка василька. Блаватом еще называют шелковую ткань", - объясняет Александр Авраменко.
Має крилами весна запашна,
Лине вся в прозорих шатах,
У серпанках і блаватах...
Сяє усміхом примар з-поза хмар,
Попелястих, пелехатих.
Для того чтобы насладиться этим стихом, нужно "раскодировать" каждое новое слово:
має (от слова маяти) – колебаться, махать
шати - праздничный наряд
серпанок – легкая прозрачная ткань
блават - название полевого цветка василька, также - шелковая ткань
попелястий - цвета пепла
пелехатий - лохматый, взлохмаченный
Если будете использовать эти слова, то заметите, что многие будут просить объяснить, что же они означают. Впоследствии заметите, как окружающие начнут их произносить. Это избавит украинский язык от большого количества русизмов.
Раньше мы писали о том, как правильно говорить на украинском - кульчики или сережки.
А еще рассказывали о том, почему говорят "крайний", а не "последний" и как правильно на украинском.