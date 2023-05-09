"Отмечаю жизнь": скандальная экс-пресс-офицерша ГПСУ Плантовская "загремела" в новый скандал

Бывшая пресс-офицерша ГНСУ Иванна Плантовская после скандала с отпуском во время войны переехала из Одессы в Европу и не вспоминает о событиях в Украине. К тому же экс-госработница снимает видео под российскую музыку и живо подпевает исполнителям.

Чем сейчас занимается и где находится Плантовская - читайте ниже в материале Styler.

Что известно о Плантовской сегодня

Девушка проживает в Варшаве, наслаждается жизнью и активно показывает, чем занимается. Среди ежедневных активностей - походы на депиляцию.

"Делала лазерную депиляцию очень много раз, жаль безэффективно и очень больно. Я впервые попробовала безболезненный лазер. Варшава, вам сюда", - написала она под снимком из процедуры.

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Тем не менее в сторис Плантовской можно увидеть не только бьюти-процедуры, но и так называемые музыкальные паузы, правда, под российских исполнителей.

В апреле девушке исполнилось 25 лет, которые она отметила на Мальдивах. В сообщении она отметила, что имеет только одно желание.

"В этот день даже не знаю, что еще себе пожелать, ведь поняла, что все к чему я шла сейчас в моих руках. Но есть одна несбыточная моя мечта - МИР в родной Украине", - написала она.

Фото: instagram.com/ivankaa._________

В то же время, она никоим образом не реагирует на обстрелы населенных пунктов Украины и продолжает публиковать фото роскошной жизни. Так, например, 24 марта под вражеский огонь попали село Ричка в Сумской области, Орехов в Запорожской и удар по плавням в Херсонской области. В этот день Плантовская кичилась новой одеждой.

Фото: instagram.com/ivankaa._________

Кроме того, добавляет, что "2023 ее не подвел". Однако при этом экс-пресс-офицер не учитывает, что для многих украинцев сейчас не самые беззаботные времена.

Фото: instagram.com/ivankaa._________