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Отвали от Украины: Стивен Кинг жестко обратился к россиянам

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Пятница 07 октября 2022 13:23
Отвали от Украины: Стивен Кинг жестко обратился к россиянам Фото: Стивен Кинг жестко обратился к россиянам (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг снова посвятил пост Украине и встал на защиту украинского народа. Король ужасов обратился к россиянам и жестко указал им направления, по которому им следует идти. В том числе и со своими угрозами ядерным оружием.

Об этом Стивен Кинг написал на своей странице в Twitter.

Американский писатель, который имеет звание короля ужасов, поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Он неоднократно высказывался по поводу страну-агрессора и довольно в жесткой форме.

Теперь же Кинг напомнил России, что Украина не принадлежит РФ и об этом говорит уже весь мир.

"Мир к России: Отвали от Украины. Это не твоя земля", - написал он.

Отвали от Украины: Стивен Кинг жестко обратился к россиянамНа его пост отреагировали в Минобороны Украины и поблагодарили за поддержку.

"Ваше "О писательстве" научило мир писать. Сегодня вы учите мир разговаривать с Россией единственным доступным для нее способом. Мы приветствуем это, сэр!" - сказано в комментарии.

Отвали от Украины: Стивен Кинг жестко обратился к россиянамРанее Стивен Кинг также писал об Украине и оказывал свою поддержку. К примеру, в сентябре он высказал поддержку военным в Харьковской области: "Украинцы сегодня надирают за*ницу. Слава Украины!"

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Стивен Кинг дал определение российским атакам по объектам в Украине.

А еще рассказывали о том, что Стивен Кинг категорически отказался от любого сотрудничества с российскими изданиями.

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