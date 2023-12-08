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6 случаев, когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать

В каких случаях может быть аннулирована отсрочка от мобилизации (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Некоторые категории военнообязанных мужчин могут получить отсрочку от мобилизации в военное время, но есть ряд случаев, когда она может быть аннулирована.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Ти же юрист" в Telegram.

6 случаев, когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать

"Отсрочка от призыва на период мобилизации может быть не только предоставлена, но и в некоторых случаях аннулирована", - говорят юристы.

Согласно п.12 Порядка бронирования военнообязанных отсрочка подлежит аннулированию в случае:

  • истечение срока ее действия
  • завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмена
  • завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований
  • лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом
  • ликвидации органа власти или предприятия, учреждения и организации
  • увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации

Отметим также, что отсрочка действительна столько времени, сколько существует основание для отсрочки. Например, если это отсрочка в связи с наличием у военнообязанного на содержание трех детей до 18 лет, то соответственно, отсрочка действует пока один ребенок не достигнет совершеннолетия.

Как получить отсрочку от мобилизации (инфографика: Министерство экономики Украины)

Кто имеет право на отсрочку

  • работники, забронированные за государственными органами предприятиями, учреждениями, организациями
  • лица с инвалидностью и лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до 6 месяцев)
  • лица, которые сами воспитывают ребенка, а также родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность
  • мужчины, которые являются сиделками для больной жены, ребенка, родителей (своим или одного из супругов)
  • лица, имеющие на содержании совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, или ребенка-сироту или детей, лишенных родительской опеки
  • лица, у которых на содержании 3 и больше детей
  • лица, имеющие жену (супруга) или родителей (своих или одного из супругов) с I или II группой инвалидности
  • работники военного управления и правоохранительных органов
  • студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме
  • научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки
  • лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в АТО (военнослужащие, добровольцы и т. п.)

Читайте также, какое нарушение часто допускают работники ТЦК и полиции при вручении повесток.

Раньше мы писали о том, что часть студентов хотят оставить без отсрочки.

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