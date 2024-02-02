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Возрожденное украинское блюдо из картофеля: как готовить штурханцы по рецепту Клопотенко

Как готовить возрожденное украинское блюдо штурханцы по рецепту Клопотенко (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Штурханцы - аутентичное украинское блюдо из картофеля и кисломолочного сыра. Название происходит от способа его приготовления, ведь начинку словно "штурхают" в тесто. Для штурханцев тесто готовится из картофеля, а начинку делают на основе кисломолочного творога. К столу блюдо подают со сливочным маслом и шкварками.

Как готовить штурханцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Евгения Клопотенко.

Что вам понадобится:

  • 250 г картофеля
  • 50 мл молока 2,5%
  • 1 яйцо
  • щепотка соли
  • 5 ст. л. кукурузного крахмала (+3 ст. л. для посыпки)
  • 50 г сливочного масла 82,5%

для начинки:

  • 100 г кисломолочного творога 9% (5 ст. л.)
  • укроп
  • 1 зубчик чеснока
  • соль по вкусу

Как готовить штурханцы

Отварите картофель в мундире. Оставьте полностью остывать, затем почистите от кожуры и перекрутите через мясорубку.

В картофель влейте 50 мл молока, вбейте одно яйцо, добавьте 50 г сливочного масла и 5 столовых ложек крахмала. Посолите по вкусу и перемешайте. У вас должно получиться тесто, которое не липнет к рукам и хорошо слипается.

Приготовьте начинку к штурханцам. Высыпьте в миску 100 г кисломолочного сыра 9%, добавьте 5 веточек измельченного укропа и выдавите один зубчик чеснока. Добавьте щепотку соли. Все хорошо перемешайте.

Из теста сделайте одинаковые шарики и присыпьте крахмалом (используйте оставшиеся 3 ст. л.). Из каждого шарика распластайте в ладони кружочек, внутрь положите начинку и залепите. У вас должна получиться продолговатая форма. Каждый штурханец хорошо обваляйте в крахмале, чтобы они не прилипали к рукам.

Варите штурханцы в подсоленной воде 2-3 минуты после всплытия. В другую кастрюлю налейте холодную воду. Доставайте шумовкой штурханцы и погружайте в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Подавайте готовое блюдо со сливочным маслом или шкварками.

 

Кстати, раньше мы рассказывали, как приготовить малимоны из Полесья.

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