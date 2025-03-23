Не сразу после пробуждения. Названо время, когда стоит пить утренний кофе

Когда пить кофе

Ученая Нина Ржехожек из Кембриджского университета советует отказаться от употребления кофеина по утрам. Естественная выработка организмом кортизола - гормона, который помогает нам проснуться, может быть нарушена употреблением кофе.

Исследования относительно идеального времени для употребления кофе все еще не являются окончательными, но есть предположение, что немного подождать после пробуждения может быть полезным.

В частности, после пробуждения стоит подождать час, а только потом выпить кофе.

"Когда мы просыпаемся, уровень кортизола у нас достигает своего пика. Кортизол, который часто ассоциируется со стрессом, повышает уровень вашей бдительности. Следовательно, употребление кофеина, когда уровень кортизола уже высок, может противодействовать этому или даже помочь получить толерантность к кофеину", - добавила медик.

Исследование 2008 года показало, что ежедневное потребление кофеина может привести к снижению реакции кортизола у здоровых молодых людей. Кроме того, последние исследования показывают, что утренняя чашка кофе может иметь противовоспалительное действие.

Некоторые люди более чувствительны к кофеину, чем другие, в зависимости от того, сколько они пьют и как часто. Проверьте этикетку напитков с высоким содержанием кофеина.

Однако служба здравоохранения говорит, что беременные женщины не должны потреблять более 200 мг кофеина в день. Это может увеличить риск выкидыша или низкого веса при рождении.

Когда кофе может навредить

Кофе может вредить здоровью, если употреблять его в чрезмерных количествах или в неподходящее время. Вот основные случаи, когда стоит быть осторожным:

натощак - кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, что может вызвать дискомфорт, изжогу или гастрит

перед сном - кофеин возбуждает нервную систему, что может вызвать бессонницу и нарушение сна

при проблемах с сердцем - чрезмерное употребление может повышать артериальное давление и ускорять сердцебиение

при железодефицитной анемии - кофе мешает усвоению железа, особенно если его пить сразу после еды

при повышенной тревожности - кофе может усиливать нервное напряжение, вызывать тремор или панические атаки

при обезвоживании - кофе обладает мочегонным эффектом, поэтому важно пить достаточно воды в течение дня

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