Не відразу після пробудження. Названо час, коли варто пити ранкову каву

Коли пити каву

Вчений Ніна Ржехожек з Кембриджського університету радить відмовитися від вживання кофеїну вранці. Природне вироблення організмом кортизолу - гормону, який допомагає нам прокинутися, може бути порушено вживанням кави.

Дослідження щодо ідеального часу для вживання кави все ще не є остаточними, але є припущення, що трохи почекати після пробудження може бути корисним.

Зокрема, після пробудження варто зачекати годину, а тільки потів випити каву.

"Коли ми прокидаємося, рівень кортизолу в нас досягає свого піка. Кортизол, який часто асоціюється зі стресом, підвищує рівень вашої пильності. Отже, вживання кофеїну, коли рівень кортизолу вже високий, може протидіяти цьому або навіть допомогти отримати толерантність до кофеїну", - додала медик.

Дослідження 2008 року показало, що щоденне споживання кофеїну може призвести до зниження реакції кортизолу у здорових молодих людей. Крім того, останні дослідження показують, що ранкова чашка кави може мати протизапальну дію.

Деякі люди більш чутливі до кофеїну, ніж інші, залежно від того, скільки вони п’ють і як часто. Перевірте етикетку напоїв з високим вмістом кофеїну.

Однак служба охорони здоров'я каже, що вагітні жінки не повинні споживати понад 200 мг кофеїну на день. Це може збільшити ризик викидня або низької ваги при народженні.

Коли кава може нашкодити

Кава може шкодити здоров’ю, якщо вживати її в надмірних кількостях або в невідповідний час. Ось основні випадки, коли варто бути обережним:

натщесерце - кава стимулює вироблення шлункової кислоти, що може спричинити дискомфорт, печію або гастрит

перед сном - кофеїн збуджує нервову систему, що може викликати безсоння та порушення сну

при проблемах із серцем - надмірне вживання може підвищувати артеріальний тиск і прискорювати серцебиття

при залізодефіцитній анемії - кава заважає засвоєнню заліза, особливо якщо її пити відразу після їжі

при підвищеній тривожності - кава може посилювати нервове напруження, викликати тремор або панічні атаки

при зневодненні - кава має сечогінний ефект, тому важливо пити достатньо води протягом дня

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