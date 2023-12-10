Как украинкам получить денежную помощь при беременности и родах: все, что нужно знать

Беременные украинки могут рассчитывать на финансовую помощь. Размер выплат зависит от условий трудоустройства женщины. Например, для студенток и аспиранток предусмотрена месячная стипендия, военнослужащим - 100% денежного обеспечения, а безработным - 25% прожиточного минимума.

При подготовке публикации использовали материалы: публикацию группы "Ты же юрист" в Telegram и статью Википедии.

О том, какие документы необходимы для получения такой помощи, разъясняет РБК-Украина (проект Styler).

Как украинкам получить денежную помощь при беременности и родах

"Социальная помощь предусмотрена при беременности и родах, рождении или усыновлении ребенка. Также денежную поддержку могут получить мамы, воспитывающие ребенка сами, многодетные семьи, дети с инвалидностью и дети-сироты", - объясняют юристы.

Кто может получить пособие при беременности и родах и в каком размере:

студентки, аспирантки, докторантки, клинические ординаторы - месячную стипендию

военнослужащие - 100% денежного обеспечения

уволены с работы в связи с ликвидацией предприятия - 100% среднемесячного дохода

безработные (зарегистрированные в центре занятости) - 100 % минимальной помощи по безработице

неработающие женщины и предприниматели - 25% месячного прожиточного минимума

Какие документы необходимо предоставить для получения помощи

"Чтобы получить такой вид помощи, нужно предоставить паспорт, код налогоплательщика (ИНН), справку из банка об открытии счета для получения социальных выплат", - говорят юристы.

Также понадобятся:

заявление

информация о медицинском заключении (номер записи в Реестре медицинских заключений в категории "Беременность и роды")

А еще нужна одна из этих справок из:

основного места службы или обучения - если женщина служит или учится

ликвидационной комиссии - если она уволена с работы в связи с ликвидацией предприятия

центра занятости - если женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная

Женщины-военнослужащие и полицейские с документами должны обратиться за назначением и выплатой пособия по месту основной службы. Все другие женщины могут обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Как выплачивают пособие

Если за помощью обратились не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, то ее выплачивают женщинам за весь период отпуска, продолжительность которого составляет 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения двух или больше детей - 70 календарных дней) после родов.

Женщинам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, пособие выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 - до родов и 90 - после).

Лицам, которые усыновили или взяли под опеку ребенка в течение двух месяцев со дня его рождения, пособие назначается за период со дня усыновления или установления опеки и до истечения срока послеродового отпуска.