Отпуск, компенсации и вознаграждение: какие поощрения для военных появились в новом законе о мобилизации

Какая мотивация предусмотрена для военнообязанных

В новом законе разработан ряд мотивационных поощрений для граждан, которые станут в ряды ВСУ:

1. Время пребывания в отпусках по уходу за ребенком засчитывается в срок выслуги в воинском звании

2. Дополнительный отпуск и вознаграждение за уничтожение или захват вооружения, или техники россиян, размер будет установлен на уровне закона и правительственных подзаконных актов

3. Ежегодный основной отпуск предоставляется частями в течение календарного года, и основная непрерывная часть будет составлять не менее 15 дней.

4. Право на единовременную компенсацию 50% от первого взноса по ипотечному кредиту и дополнительно 100 000 гривен после первого года военной службы и 100 000 после второго

5. Право в течение трех месяцев с даты заключения первого контракта получить сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 000 гривен

6. В случае необходимости длительного лечения за границей будет возможность пройти ВЛК дистанционно, а соответствующая справка будет являться основанием для сохранения денежного и материального обеспечения.

7. Размер единовременной денежной помощи при гибели военнослужащего устанавливается на уровне 15 млн гривен

8. Учет в выслугу лет одного месяца службы за три месяца – за пребывание непосредственно в районах боевых действий во время действия военного положения

9. Дополнительный отпуск 90 календарных дней без разделения на части, по желанию, после освобождения из плена с сохранением денежного довольствия

10. Военнослужащим и их супругам и мужам не будут начисляться проценты за пользование кредитом, штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед банками и другими организациями, исключение - кредиты на автомобили и недвижимость

11. Возможность самостоятельно выбрать подразделение для военнообязанных, которые подпишут контракт с МОУ.