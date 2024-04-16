Отпуск, компенсации и вознаграждение: какие поощрения для военных появились в новом законе о мобилизации
Верховная Рада Украины приняла новый закон о мобилизации. Нормы этого закона начнут действовать через месяц после подписи документа президентом. В новом законе появились новые варианты поощрения для граждан, которые станут в ряды ВСУ добровольно.
Какими будут мотивационные поощрения для граждан, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Закон о мобилизации №10449.
Какая мотивация предусмотрена для военнообязанных
В новом законе разработан ряд мотивационных поощрений для граждан, которые станут в ряды ВСУ:
1. Время пребывания в отпусках по уходу за ребенком засчитывается в срок выслуги в воинском звании
2. Дополнительный отпуск и вознаграждение за уничтожение или захват вооружения, или техники россиян, размер будет установлен на уровне закона и правительственных подзаконных актов
3. Ежегодный основной отпуск предоставляется частями в течение календарного года, и основная непрерывная часть будет составлять не менее 15 дней.
4. Право на единовременную компенсацию 50% от первого взноса по ипотечному кредиту и дополнительно 100 000 гривен после первого года военной службы и 100 000 после второго
5. Право в течение трех месяцев с даты заключения первого контракта получить сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 000 гривен
6. В случае необходимости длительного лечения за границей будет возможность пройти ВЛК дистанционно, а соответствующая справка будет являться основанием для сохранения денежного и материального обеспечения.
7. Размер единовременной денежной помощи при гибели военнослужащего устанавливается на уровне 15 млн гривен
8. Учет в выслугу лет одного месяца службы за три месяца – за пребывание непосредственно в районах боевых действий во время действия военного положения
9. Дополнительный отпуск 90 календарных дней без разделения на части, по желанию, после освобождения из плена с сохранением денежного довольствия
10. Военнослужащим и их супругам и мужам не будут начисляться проценты за пользование кредитом, штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед банками и другими организациями, исключение - кредиты на автомобили и недвижимость
11. Возможность самостоятельно выбрать подразделение для военнообязанных, которые подпишут контракт с МОУ.
Раньше мы писали о том, что нужно знать, чтобы не стать уклонистом по новому закону о мобилизации.
А еще рассказывали о том, будут ли отсрочки от мобилизации студентам и преподавателям.