"Укрпочта" снизила тарифы на посылки в Германию более чем вдвое

"Укрпочта" снизила с 1 апреля 2023 г. тарифы на посылки в Германию на 60%. По количеству отправлений из Украины Германия занимает третье место после США и Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Тариф на самые популярные категории посылок будет составлять: весом до 3 кг – 13,7 долларов (около 500 гривен) и весом 7 кг - 21,6 долларов (около 750 гривен). Для легких отправлений продолжают действовать тарифы на мелкие пакеты от 5,6 долларов (около 205 гривен).

В эту стоимость помимо собственно международной перевозки включена стоимость адресной доставки. Стоимость доставки посылки рассчитывается только на фактический вес без учета объемного веса. Отправить посылку можно из любого отделения "Укрпочты" с доставкой в любой населенный пункт Германии.

Германия стала 5 страной, на отправку в которую действуют специальные тарифы. В частности, в январе "Укрпочта" объявила о снижении тарифов на доставку в Литву, Латвию, Эстонию до -45% и на -75% на пересылку посылок EMS из Украины в Польшу.