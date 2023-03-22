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"Укрпочта" сворачивает обмен ламп накаливания на LED-лампы: куда обращаться

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Украина, Среда 22 марта 2023 11:37
"Укрпочта" сворачивает обмен ламп накаливания на LED-лампы: куда обращаться Фото: "Укрпочта" сокращаю список отделений, где можно обменять лампы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" с сегодняшнего дня, 22 марта, сокращает количество отделений, где можно обменять старые лампы накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Это происходит из-за сокращения спроса населения в некоторых отделениях - именно они вернутся к обычному формату работы и будут предоставлять только почтовые и финансовые услуги", - говорится в сообщении.

В то же время, центральные отделения и те, где обмен ламп проходит активно, продолжат выдавать светодиоды, добавили в пресс-службе.

В самых отдаленных селах, которые присоединились к проекту обмена недавно, обмен продлится до конца апреля. А уже с 1 мая обменять старые лампы накаливания на светодиоды можно будет в 23 отделениях в городах-миллионниках и областных центрах страны, где все еще сохраняется высокий спрос и потребность, сообщили в Минэкономики.

Украинцам, желающим сделать предварительный заказ ламп, советуют обратить внимание на наличие отделения "Укрпочты" в перечне доступных отделений в приложении "Дія". Если отделения есть в списке, жители городов, пгт и сел, в которых есть автоматизированные отделения "Укрпочты", смогут зарегистрироваться и, подав заявку, обменять лампы, когда они поступят именно в это отделение. Для обмена необходимо иметь паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.

По данным пресс-службы, программа обмена охватила 23 тысяч населенных пунктов, включая деоккупированные территории и прифронтовые регионы Украины. С начала старта программы почти 3 млн человек обменяли в отделениях "Укрпочты" около 14 млн ламп.

По состоянию на 22 марта во всех населенных пунктах доступно еще 11 млн ламп, которые могут обеспечить 2,2 млн домохозяйств.

Напомним, что в Украине с этого года стартовал бесплатный обмен ламп накаливания на новые экономичные LED-лампочки. В целом таким образом планировалось обменять 50 млн лампочек.

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