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Отправка посылки за границу станет дешевле: Укрпочта порадовала новой услугой

Новина українською →
Понедельник 27 марта 2023 22:27
Отправка посылки за границу станет дешевле: Укрпочта порадовала новой услугой Фото: Укрпочта анонсировала новую услугу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Укрпочта обновляет сервис отправки товаров за границу и запускает новую услугу, которая позволит клиентам сэкономить на почтовых отправках.

В чем суть новшества и как воспользоваться услугой - читайте в материале ниже.

Речь идет об услуге "Мелкий пакет PRIME", что будет запущен с 1 апреля - в тестовом режиме.

На сайте Укрпочты отметили, что стоимость услуги будет дешевле на 8% по сравнению с очень популярным среди украинских пользователей почтовых услуг вариантом "Мелкий пакет рекомендованный", которым пользуется почти 80% отправителей в стране.

Что дает новая услуга

"Мелкий пакет PRIME" был разработан для формата продаж в интернете, услуга предусматривает:

  • доставку заказа в почтовый ящик клиента без подписи;
  • приоритетный порядок обработки в стране назначения и отслеживания заказа во всех странах сети PRIME.

В Укрпочте обращают внимание, что новая услуга не предусматривает компенсацию в случае потери отправки в стране назначения.

Так, для отправки товаров с гарантированной базовой компенсацией в стране назначения клиенты Укрпочты могут и дальше использовать категорию "Мелкий пакет рекомендованный", - добавили в пресс-службе национального почтового оператора.

Сравнение услуг "Мелкий пакет рекомендованный" и "Мелкий пакет PRIME" также представлено в таблице ниже:

Отправка посылки за границу станет дешевле: Укрпочта порадовала новой услугой

Чем услуга Укрпочты "Мелкий пакет PRIME" отличается от привычного формата (фото: скриншот e-export.ukrposhta.ua)

Где будет действовать услуга

Категория "Мелкий пакет PRIME" будет работать в 67 странах, в частности, в Канаде, Великобритании, Германии, Австралии, Франции (планово с 1 мая) и других государствах.

Какие тарифы

Отправка посылки за границу станет дешевле: Укрпочта порадовала новой услугойОтправка посылки за границу станет дешевле: Укрпочта порадовала новой услугой

Граничные тарифы при услуге "Мелкий пакет PRIME" (фото: скриншот e-export.ukrposhta.ua)

Как оформить услугу

Сделать это можно в онлайн-сервисах:

  • системе АРИ,
  • личном кабинете (на период тестового режима - с 1 апреля по 1 мая - только тут возможно оформление),
  • мобильном приложении.

Напомним также, что Укрпочта снизила тарифы на 45% на доставку посылок и мелких пакетов в Литву, Латвию и Эстонию, на целых 75% на EMS-отправление в Польшу, а с 1 апреля ожидается снижение тарифа на 60% на посылки в Германию.

Ранее сообщалось, что Укрпочта сокращает количество отделений, где можно обменять старые лампы накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

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