ua en ru
Чт, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пенсионеры смогут получить 5 энергосберегающих ламп: "Укрпочта" назвала дату и условия

Украина, Четверг 30 ноября 2023 09:14
UA EN RU
Пенсионеры смогут получить 5 энергосберегающих ламп: "Укрпочта" назвала дату и условия Фото: пенсионеры смогут получить 5 LED-ламп в селах с 5 декабря (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С 5 декабря во всех сельских отделениях "Укрпочты" кроме Киевской области пенсионеры смогут получить дополнительные 5 энергосберегающих ламп. В Киевской области возможность появится с 12 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты"

"О доступности ламп для обмена в остальных населенных пунктах будет сообщено отдельно", - говорится в заявлении.

Условия получения ламп

Для того чтобы обменять дополнительные LED-лампы, пенсионерам нужно иметь при себе паспорт, РНОКПП, пенсионное удостоверение и действующий номер телефона. Лампы пенсионеры смогут получить бесплатно, пока они будут в наличии. Получить дополнительные 5 ламп могут и те пенсионеры, которые раньше обменивали лампочки.

На этот раз пенсионерам не нужно иметь сразу старые лампы для обмена. Вместо этого они могут принести их в отделение "Укрпочты" в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп, сообщили в пресс-службе.

В настоящее время около 18 млн энергосберегающих ламп доступны для обмена жителям по всей стране. По-прежнему украинцы, еще не воспользовавшиеся обменом, могут получить до 5 светодиодных ламп в отделениях "Укрпочты". Также программа продолжает действовать для юридических лиц: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и СББ могут получить LED-лампы, подав соответствующее заявление в приложении "Дія".

Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять 5 ламп накаливания на LED-лампы. Такая программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Читайте РБК-Украина в Google News
укрпошта відключеня світла
NEWS
Украинские войска наступают в направлении Мелитополя: карты ISW
Украинские войска наступают в направлении Мелитополя: карты ISW
DAILY
Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"