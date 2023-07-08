Эти признаки указывают, что вы "убиваете" себя на работе

Много людей хотят продуктивно работать и получать лучшие показатели, этот фактор привел к появлению феномена "токсичной продуктивности". Под термином понимают нездоровое желание любой ценой быть эффективным.

Считаете отдых ненужным

По вашему мнению, отдых - пустая трата времени, слабость, но никак не необходимость. Также думаете, что каждая минута отдыха удаляет вас от желаемых целей. Однако следует знать, что отсутствие отдыха не только негативно влияет на производительность, но и на здоровье тоже.

Постоянно заняты

Вы чувствуете, что должны быть постоянно занятыми, иначе будете думать о себе плохо. В вашу голову приходят мысли вроде "я ленивый", "нельзя так много отдыхать", "чтобы добиться успеха, надо очень много работать" и т. д.

Всегда перерабатываете

В ваших мыслях буквально засела та фраза "надо делать больше". Кажется, вы никогда не добьетесь момента, когда скажете "Я сделал достаточно".

Постоянная попытка превзойти себя

Вы постоянно пытаетесь превзойти свои или чьи-то ожидания, даже если они не реалистичны. Такой подход очень часто приводит к низкой самооценке и эмоциональному выгоранию.

Зацикленность на собственных целях

Вы смотрите на все, что не помогает вам в достижении целей как на пустую трату времени. Также настолько цените продуктивность, что теряете связь со всем, что нравитесь или любите - семья, хобби, также здоровье.

Рекомендации, как бороться с такой "продуктивностью"