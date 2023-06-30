Как понять, что у вас профессиональное выгорание и что с этим делать
Большинство людей в основном проводят значительную часть своей жизни на работе. Однако когда она начинает отрицательно влиять на наше ментальное здоровье, это может повлиять на наше всеобщее благополучие и счастье.
О признаках профессионального выгорания, последствий и и что с этим делать, рассказали специалисты центра психологии и развития в своем Instagram.
Признаки профессионального выгорания
Понять что у вас профессиональное выгорание можно по следующим признакам:
Постоянная усталость
Хроническое чувство усталости, постоянная нехватка энергии, раздражительность и сонливость. Особенно сильно это может ощущаться в начале рабочего дня.
Саботаж
Человек с выгоранием может избегать определенных рабочих задач, опаздывать, а также игнорировать просьбы коллег. Из-за недостатка концентрации и энтузиазма снижается качество работы.
Проблемы с самооценкой
Из-за выгорания начинает казаться, что работа не имеет смысла или выполнить задание вообще не получится. Также появляются сомнения в собственной компетентности.
Последствия выгорания
Среди главных опасностей выгорания:
- нервный срыв
- депрессивное состояние
- регулярные конфликты с коллегами
- импульсивное увольнение без запасного плана
Что делать с таким состоянием
Больше времени для себя
На ранних этапах поможет четкая граница между личным временем и работой, у вас должен быть по крайней мере один выходной в неделю, который вы посвящаете себе и занимаетесь тем, что вам нравится.
Личные границы
Предупредите коллег и руководство о том, как вы чувствуете себя и попросите их уважать ваши границы: никаких звонков и писем вне рабочего графика и также не беспокоить во время отпуска.
Обратитесь к психологу
Если вы чувствуете, что выгорание уже произошло и не помогает даже отдых, лучше всего будет обратиться за психологической помощью.
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