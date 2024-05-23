Как на "Укрзализныце". Театр Франко будет продавать билеты по-новому: что изменится и вырастут ли цены

Уже вскоре расположенный в Киеве Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко планирует продавать билеты на свои спектакли с помощью новой системы. Однако не приведет ли это к росту цен?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Укрінформ " рассказывает, что именно изменится для театралов и почему.

Почему меняют "схему" продажи билетов

По словам генерального директора и художественного руководителя Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Евгения Нищука, в настоящее время культурное заведение сотрудничает со следственными органами на фоне спекуляций с билетами через платформу онлайн-объявлений OLX и "фейковых спектаклей" .

"Мы начали сотрудничать со следственными органами. И это касается не только спекулятивного выставления билетов на OLX, а также и фейковых спектаклей, которые идут по Украине, используют наше название... Даже наши фотографии", - подчеркнул руководитель театра.

Исходя из этого (чтобы предотвратить дальнейшие проблемы), до июля текущего года театр планирует внедрить обновленную систему продажи именных билетов на свои представления.

Как усовершенствуют систему продажи билетов

Нищук уточнил, что сейчас театр для усовершенствования системы продажи билетов начал сотрудничать с Министерством цифровой трансформации Украины.

"Привлекли команду специалистов, которые "реанимируют" нашу несколько устаревшую систему, которая работала несовершенно и с рядом проблем", - уточнил эксперт.

Он добавил, что планируется создать систему, аналогичную продаже билетов на "Укрзализныце" - с авторизацией через приложение "Дія".

Тщательная работа ведется уже сейчас - чтобы до июля выйти "на тестирование нового формата продаж".

Изменится ли стоимость билетов

Нищук подчеркнул, что театр не планирует повышать цены на билеты, поскольку имеет обязательства по доступности.

По его словам, существенное повышение цены - это нарушение прав зрителей.

"В частности, льготных категорий, которые приходят на спектакли за 100-150 гривен. У нас есть наш преданный зритель, всю жизнь ходивший в театр, и мы не имеем права ему сказать: мы сейчас билеты по несколько тысяч сделаем", - объяснил художественный руководитель.

В то же время он отметил, что театр продолжит практику показа отдельных представлений с благотворительными сборами - когда приходит бизнес и покупает билеты по 5-6 тысяч гривен, делая взносы, которые идут на нужды Сил обороны.