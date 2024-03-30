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В Хмельницкой области группа женщин напала на сотрудников ТЦК и повредила авто

Шепетовка, Суббота 30 марта 2024 13:58
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В Хмельницкой области группа женщин напала на сотрудников ТЦК и повредила авто Фото: в Хмельницкой области группа женщин напала на военных ТЦК (facebook com OOTCKSP)
Автор: Наталья Юрченко

В Хмельницкой области вспыхнул скандал с участием военных ТЦК. Группа женщин напала на представителей военкомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого областного ТЦК и СП.

Как отмечает ТЦК, во время проведения оповещения на военнослужащих Шепетовского районного ТЦК было совершено нападение группой местных жительниц. В результате инцидента поврежден служебный автомобиль.

На место происшествия были вызваны представители полиции.

"Убеждены, что правоохранительные органы полно и всесторонне проведут расследование и дадут объективную правовую оценку действиям указанных лиц. Напоминаем, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Скандалы с ТЦК

Напомним, 6 февраля в сети появилось видео, на котором видно, как толпа окружила автомобиль и пытается избить сидящую за рулем женщину. Инцидент произошел в селе Космач Ивано-Франковской области. Позже пострадавшая женщина сообщила, что дорогу перекрыли местные жительницы, считавшие, что она якобы является "наводчицей" ТЦК.

Также недавно в Закарпатской области мужчина попытался совершить самоубийство на территории ТЦК, инициировали проверку.

Кроме того, вспыхнул скандал с участием начальника ТЦК в Ровенской области. В сети появились кадры, снятые во время секретного видеонаблюдения в служебном помещении.

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