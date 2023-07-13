Известный производитель кондитерских изделий обманывает украинцев: фотофакт

Соответствующее фото с некачественной продукцией разместил на своей странице в Facebook известный правозащитник и медиарист Клим Браткивский.

В ассортименте компании кроме пирожков с маком есть также пирожки с абрикосом, повидлом, клубникой и малиной.

В соответствии с законом Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" распространение вводящей в заблуждение информации является правонарушением за которое Антимонопольный комитет Украины может наложить штраф до 5% от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъекта хозяйствования за последний отчетный год, предшествовавшего году, в котором налагается штраф.

Фигурант уголовного дела

Стоит отметить, что ООО Коммерчески производственная фирма "Рома" специализируется на производстве муки и хлебобулочных изделий, приеме и переработке зерна, и работает на рынке Украины с 1992 года.

Фирма "Рома" стала фигурантом уголовного производства №12018100100012786 от 03.12.2018. Так, главным следственным управлением СБ Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора осуществляется досудебное расследование уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины (государственная измена, - ред.).

Кроме того, компанию подозревают в незаконном выводе средств.

Так, установлено, что в период с марта 2022 по июнь 2022 года, ООО "ТОП ТРЕЙДИНГ ЛАЙН" осуществили реализацию "Бронежилеты модульных тактических 4-го класса" (т.е. в период того же времени, в которое ЧАО "НЕК "Укрэнерго" приобрели у указанного субъекта хозяйствования "бронежилеты модульные тактические 4 класса" по цене 16 500, 00 грн) в адрес субъектов хозяйствования, в том числе неплательщиков НДС по цене от 8530 грн до 11750 грн за единицу.

От оперативного подразделения СБ Украины, осуществляющего сопровождение данного уголовного производства, получены сведения о том, что часть из полученных ООО "ТОП ТРЕЙДИНГ ЛАЙН" денежных средств от указанных выше субъектов хозяйствования, в том числе от ЧАО "НЕК "Укрэнерго" с целью их последующей легализацией (отмыванием) и обналичиванием, перечисленной в адрес подконтрольных субъектов хозяйствования, в качестве "оказания возвратной финансовой помощи" в число которых вошла и фирма "РОМА".