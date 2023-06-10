Мошенники обманывают украинцев прямо на улицах: как работает новая схема "развода"
Полиция Киева разоблачила новую схему мошенников, по которой они похищают сбережения пенсионеров. При этом аферисты предлагают оформить льготы.
О новой схеме воров рассказали на YouTube-канале Полиции Киевской области.
Как работают злоумышленники
В Деснянском районе Киева две женщины представлялись пожилым людям социальными работниками и предлагали оформлять льготы. Одна из жертв провела их в свое жилье
В этот момент аферистки нашли в комнате владелицы сбережения и похитили их. Чтобы пожилая женщина ничего не заметила, они подложили ей фальшивые купюры.
Аферисток поймали с поличным
После того как женщины совершили преступление, на улице их остановили правоохранители с целью проверки. При поверхностном осмотре у них обнаружили фальшивые купюры разного номинала, деньги и золото. Среди похищенного была и сумма, принадлежавшая пожилой женщине, а именно 9000 гривен.
Следственным отделом отдела полиции №1 Деснянского управления полиции начато уголовное производство фигуранткам поставлено в известность о подозрении.
Суд избрал им меры пресечения в виде держания под стражей с правом внесения залога в размере 107 000 гривен для 42-летней подозреваемой и 214 000 гривен для ее сообщницы. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Как пенсионерам защитить свои сбережения
Пожилые люди часто становятся жертвами недобросовестных граждан, поэтому следует придерживаться этих советов:
- не перезванивайте на незнакомые номера
- не сообщайте данные вашей банковской карты
- не верьте, если незнакомцы говорят, что ваши близкие в беде
- игнорируйте сообщения или письма о кредитах, которые не брали
- не верьте объявлениям в газетах о выигрыше ценных вещей или денег
- не приводите домой незнакомых людей
- проверяйте документы у людей, представляемых госработниками и т. п.
Ранее мы рассказывали о мошеннических схемах в обменниках Киева.
Читайте также, как работают аферисты, представляясь сотрудниками киберполиции.