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Известный украинский TikTok-блогер впервые станет отцом (фото)

Влад Шевченко с женой (instagram.com/vlad.shevchenko_)
Автор: Иванна Пашкевич

Участник "Лиги смеха" и популярный украинский блогер Влад Шевченко сообщил поклонникам радостную новость: он и его жена Анастасия впервые станут родителями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram тикокера.

Влад Шевченко впервые станет отцом

Так, блогер опубликовал в своих соцсетях серию щемящих фотографий с семейной фотосессии, на которых его жена демонстрирует свой беременный животик.

"Особый день для особой новости - мы станем родителями", - подписал снимок Шевченко.

Влад Шевченко с женой (instagram.com/vlad.shevchenko_)

Реакция юзеров

Пользователи сети поздравляют супругов с отличным событием и желают легкого материнства Анастасии.

Влад Шевченко с женой (instagram.com/vlad.shevchenko_)

  • Боже!!! Яке щастя
  • На одного Шевченка в країні стане більше!
  • Буде топ контент про батьківство
  • Нехай все пройде легко та позитивно, і малюк буде з таким же чудовим почуттям гумору

Отметим, что для пары этот ребенок будет первым. Они уже вместе более восьми лет.

Шевченко познакомился со своей будущей женой в своем родном городе Винница, куда она переехала для обучения после начала военных действий в Донецке.

В интервью Влад неоднократно отмечал, что его жена является его музой и лучшим критиком.

Влад Шевченко с женой (instagram.com/vlad.shevchenko_)

Анастасия также участвует в написании сценариев для его видеороликов.

Напомним, известность Шевченко получил благодаря своему участию в команде "Моя Провинция" в рамках "Лиги Смеха". В этой команде, где он был капитаном, выступали юмористы от Винницкого национального аграрного университета, поэтому их шутки часто отражали провинциальную жизнь и имели отношение к сельской тематике.

В TikTok на Влада подписано более 1 миллиона человек, а в Instagram за ним следит более 500 тысяч подписчиков.

Ранее мы рассказывали, что Лилия Ребрик окрестила дочь Адель.

Также жена Евгения Кота впервые рассказала, что помогло ей забеременеть после 4 лет неудачных попыток.

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