Известный украинский стендап-комик признался, в каком случае пойдет в политику

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Ведущая Наталка Тур поинтересовалась у стендап-комика, пойдет ли он в команду к своему коллеге и товарищу Сергею Притуле, если у него снова возникнет желание баллотироваться в мэры Киева, и есть ли у самого Тимошенко политические амбиции.

"Нет, в команду не пойду. А в политику пойду тогда, когда решу, что уже мне нечего будет терять в жизни", - сказал Антон.

Антон Тимошенко и Сергей Притула (фото: скриншот с видео)

Касательно вопроса о Сергее Притуле, с которым он ведет на YouTube подкаст "Гуртом та вщент", звезда говорит, что информационно точно его поддержит, если тот все же захочет вернуться в политику.

"Я за него голосовал еще на местных выборах, потому что Алина Михайлова была в "Голосе" и этому человеку я доверяю, в принципе, ну на 100%. На таких людях держится вообще Украина. А если она доверяет Сергею, то он хороший, мне казалось бы, человек", - поделился мнением Тимошенко.

Также он отметил, что стендап ему будет полезнее, и благодаря этой деятельности он эффективнее сможет донести какую-то мысль в украинском инфопространстве.

Что известно о политической деятельности Сергея Притулы

В июне 2019 бывший телеведущий присоединился к политической партии "Голос" и был в ее списках кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины.

На парламентских выборах он так и не прошел нардепом, однако продолжал помогать "Голосу" и был советником по многим политическим вопросам.

11 августа 2020 года, на съезде партии Сергей объявил, что будет баллотироваться в мэры Киева.

Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ru)

7 июня 2021-го он сообщил о выходе из "Голоса". А в начале января 2022 года анонсировал создание своей политсилы под названием "24 августа".

Однако после полномасштабного вторжения РФ знаменитость возобновил свое управление в "Благотворительном фонде Сергея Притулы", где до сих пор занимается привлечением благотворительных взносов на вооружение и гуманитарной помощи пострадавшим от войны.