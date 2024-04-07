Где сейчас звезда 90-х Лери Винн, с которого Олег Винник "слизал" свой образ

Певец Лери Винн, он же Валерий Дятлов, имел славу главного романтика отечественного шоу бизнеса 90-х, но внезапно исчез из публичного пространства.

Чем известен Лери Винн

Валерий Дятлов родился в Днепре, но его детство и юность прошла в Виннице.

Творческий путь парня, который привел его в большой шоубизнес, начался в 1990-м году, когда он работал в ресторанах, где каждый вечер выходил на сцену и выполнял множество раз заказ на песню "Ах, какая женщина".

На этом он зарабатывал неплохо, однако позже Дятлов решил попробовать и другие способы заработка, отправившись в Польшу, где торговал дефицитными товарами и золотом из-под прилавка.

Оттуда его депортировали и он вернулся к музыке. Сначала пытался построить карьеру в России, но попытки оказались тщетными и Валерий вернулся в родную Винницу, где записал альбом "Ветер с острова дождей".

Именно эта работа принесла Лери Винну славу не только в Украине, но и за ее пределами.

В 1996 году он переехал в Киев вместе со своим другом, певцом Виктором Павликом, с которым некоторое время делил жилье.

До 1999-го артист был ведущим программы "Шлягер", параллельно выступая и записывая новые песни и клипы. В этот период появился его популярный трек "Самолет".

В этом же году Лери принял участие в агитации за кандидата в президенты Леонида Кучму, и вместе с Ани Лорак снялся в клипе "Голосуй по уму, голосуй за Кучму".

В начале 2000-х музыкант выпустил еще два альбома ("Бумажные корабли" и "Нарисованная любовь"), но вскоре исчез со сцены.

Валерий открыл свой бизнес - ивент-агентство, которое занимается организацией корпоративных вечеринок.

Периодически его приглашали выступить на различных мероприятиях в качестве звезды, однако возвращаться на сцену он не собирался.

"Я надышался воздухом шоу-бизнеса, отошел и присел на лавочку. Я в ивенты погрузился с головой. Не уверен, что готов к камбэку", - признавался исполнитель.

В 2011 году Лери Винн принял участие в записи песни "В новогоднюю ночь" вместе с Арсеном Мирзояном, Тоней Матвиенко, Виктором Павликом, Петром Черным, Василием Бондарчуком и Ниной Матвиенко.

За что обиделся на Олега Винника

В 2020-м дал интервью, в котором заявил, что его певец полностью скопировал его образ.

Более того, Лери заверил, что общался с теми, кто продумывал имидж исполнителя.

"А ничего страшного, что Винник слизан полностью с меня. При чем даже не скрывая этого. Ну, я это знаю, я общался с людьми, которые все это делали. Они говорят: "А что, тебе жаль? Ты все равно, типа, там ничего не делаешь". А ничего страшного, что костюмчик, манера - это я, только образца, там, 1998-2000-х", - сказал артист в программе "ЖЗЛ".

Лери Винн (фото: facebook.com/leriwinn)

Где сейчас певец

Сегодня Валерий Дятлов живет в Киеве. Ему 61 год, у него двое взрослых детей - сын Артем и дочь Полина.

Лери Винн (фото: facebook.com/leriwinn)

Артем пошел по стопам папы, реализовал себя как аранжировщик, звукорежиссер и автор песен.

Артём Дятлов (фото: facebook.com/motumanmusic)

Что касается его звездного отца, то Лери очень редко что-либо публикует в соцсетях. О его личной жизни сейчас тоже почти ничего неизвестно.

Что Лери Винн говорит о войне

Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, музыкант на своей Facebook-странице записывал обращение к коллегам-путинистам, с которыми в свое время работал и даже дружил.

"Господа-товарищи вроде Баскова, Охлобыстина, Костомарова, Валуева искренне разделяют мнение их лидера по поводу того, что российская армия "освобождает Украину" от гнета "наркоманов, нацистов, преступников". Во-первых, не надо нас освобождать, мы и так свободны. Товарищи, не надо отсиживаться и прятаться за наградами Путина и спинами ваших 19-летних пацанов", - обращался к россиянам исполнитель.

"Если вы так свято верите, что российская армия несет мир, берите в руки оружие, становитесь впереди и ведите их вперед. Будете их вдохновлять. Автоматы в руки и в Украину. А мы здесь вас встретим с распростертыми объятиями. Гостеприимство обеспечим по высшему разряду, райдеры можете не присылать, мы и так знаем, как вас встречать", - заявлял он.