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Известный украинский певец оказался в инвалидной коляске

Сергей Танчинец (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец признался, что во время полномасштабного вторжения РФ у него возникли серьезные проблемы со спиной. Поэтому ему даже пришлось передвигаться на инвалидной коляске.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Подробности

По словам исполнителя, у него возникла протрузия, которая переросла в грыжу. Он обращался к врачам, однако полностью не вылечился и возвращался к работе.

Сергей Танчинец (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

"С началом большой войны я много времени проводил в бусе. До войны я имел возможность откинуться и лежать в дороге. Когда ты за рулем 20 часов, ты не можешь спать. Мы менялись, но львиную долю дороги был я за рулем. Один, два, три фактора перерастали в то, что протрузия переросла в грыжу", - рассказал Сергей.

Танчинец говорит, что серьезные проблемы со спиной начались во время тура за границей.

Если в Америке он еще сумел отыграть все концерты, то в Европе - нет.

Сергей Танчинец (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

"Мы полетели в большой тур по Америке и Европе. Когда мы прилетели в Европу, меня уже скрутило. Последний концерт в Дании мы отыграли, я уже сидел на стульчике. Потом все… Меня уже скрутило, я стал под углом 90 градусов и уже не мог разогнуться. Меня в аэропорту перевозили в инвалидной коляске. Это выглядело так себе", - вспомнил музыкант.

Когда певец вернулся в Украину, он прошел обследование во Львове. Результаты были неутешительными и врачи стали настаивать на операции.

"Мы приехали во Львов, врачи посмотрели, сделали МРТ. Выхода, кроме оперативного вмешательства, не было. Мне сделали операцию, сейчас я прошел реабилитацию, надеюсь, что все будет хорошо. Правда, нужно будет теперь заниматься укреплением мышечного каркаса вокруг позвоночника. и следить за этим делом", - подытожил Сергей.

 

Отметим, что впервые о проблемах со спиной Танчинец заявил в июле этого года.

В это время артист отменил концерты своего всеукраинского тура и отправился на лечение.

В октябре боль снова вернулась и исполнитель решил перенести концерты европейского тура на следующий год. Билеты, приобретенные на мероприятия, остаются действительными.

Недавно мы рассказывали, что украинка с самыми большими скулами сделала еще одну "пластику" и показалась после наркоза.

Также мы писали, что известная украинская актриса оказалась родственницей Тины Кароль.

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