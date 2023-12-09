Украинка с самыми большими скулами сделала еще одну "пластику" и показалась после наркоза (фото)

Украинская блогерша Анастасия Покрещук, известная как женщина с самыми большими скулами, сделала еще одну "пластику". Она перенесла немало операций, увеличивала грудь, ягодицы, хирурги даже "лепили" ей пресс. Но этого оказалось "мало".

Какую операцию сделали Покрещук

Блогерша рассказала, что на днях она снова отправилась в Турцию, где уже делала немало операций. Она не стала рассказывать, что именно ей "резали" в этот раз, но показалась после наркоза.

Блоггерша после наркоза (скриншоты)

Сначала Покрещук находилась в постели. Но уже через час после наркоза ей стало скучно. И тогда она начала гулять по клинике и при этом размахивала "сумкой", именно так она назвала пластиковый пакет с трубками (вероятно мочеприемник).

Покрещук после операции (скриншоты)

Блогерша до сих пор "держит интригу" и не рассказывает об операции. Впрочем, обещает сделать это позже. Известно, что Покрещук, увеличившая себе губы и скулы "уколами красоты", регулярно делает новые "пластики" и постоянно себя "улучшает".

Как выглядит украинка с самыми большими скулами - фото

Как выглядит Покрещук (фото: instagram.com/justqueen88)