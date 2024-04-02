Известный украинский артист сообщил о серьезной болезни: он нуждается в помощи

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Исполнитель рассказал, что ему диагностировали инфекционное заболевание, которое передают клещи, и которое поражает опорно-двигательный аппарат, нервную систему, сердце.

Первые симптомы у него появились в апреле 2023 года, когда он "нащупал первый воспаленный лимфоузел, который время от времени загадочно болел".

Через несколько месяцев, в октябре, говорит Антон, тогда еще неизвестная для него болезнь неожиданно поразила его тазобедренный сустав, который теперь требует дорогостоящей операции по замене.

"Впоследствии добавились одышка, аритмия, мигрирующие по всему телу боли, тошнота, отеки конечностей, ухудшение координации и речи, и просто убийственная усталость. усталость, от которой больно стоять. там есть еще не менее интересные и стремные симптомы, но сейчас не об этом", - поделился музыкант.

Антон Крамер рассказал о страшном диагнозе (фото: instagram.com/antonkramer_)

Также он отметил, что до постановки диагноза прошел долгий путь у шести врачей, которые не могли сказать, что с ним не так.

"К сожалению, эти поиски уже исчерпали все мои резервы, а впереди меня ждут ЕЩЕ обследования, анализы, консультации врачей, антибиотики, и гиалуроновый укол в сустав за 7к. Стадия поздняя, чувствую себя реально плохо", - признался Крамер.

Антон обратился к фолловерам за помощью и просьбой собрать ему средства для дальнейшего лечения.

"Набрался смелости сделать этот пост, чтобы рассказать, как у меня дела, и поделиться номером карты для неравнодушных, которые имеют возможность и желание финансово поддержать меня в этот нелегкий период"", - написал артист.

Антон Крамер (фото: instagram.com/antonkramer_)

Реквизиты для помощи:

Моно: 4441114465907036

PayPal: antnkrmr@gmail.com

Напомним, Антон Крамер - киевский музыкант, известный своей работой с Hyphen Dash и The Lazy Jesus, а также сотрудничеством с артисткой Yuvi (Ульяна Автенюк).