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Відомий український артист повідомив про серйозну хворобу: він потребує допомоги

Антон Крамер (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

В українського музиканта Антона Крамера виявили хворобу Лайма. Наразі він потребує допомоги для подальшого лікування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Деталі

Виконавець розповів, що йому діагностували інфекційне захворювання яке передають кліщі, та яке вражає опорно-руховий апарат, нервову систему, серце.

Перші симптоми у нього з’явилися у квітні 2023 року, коли він "намацав перший запалений лімфовузол, який час від часу загадково поболював".

Через кілька місяців, у жовтні, каже Антон, тоді ще невідома йому хвороба зненацька вразила його тазостегновий суглоб, який тепер потребує коштовної операції по заміні.

"Згодом додалися задишка, аритмія, мігруючі по всьому тілу болі, нудота, набряки кінцівок, погіршення координації та мовлення, і просто вбивча втома. втома, від якої боляче стояти. там є ще не менш цікаві та стрьомні симптоми, але зараз не про це", - поділився музикант.

Антон Крамер розповів про страшний діагноз (фото: instagram.com/antonkramer_)

Також він зазначив, що до постановки діагнозу пройшов довгий шлях у шести лікарів, які не могли сказати, що з ним не так.

"На жаль, ці пошуки вже вичерпали всі мої резерви, а попереду на мене чекають ЩЕ обстеження, аналізи, консультації лікарів, антибіотики, та гіалуроновий укол в суглоб за 7к. Стадія пізня, почуваюся реально кепсько", - зізнався Крамер.

Антон звернувся до фоловерів за допомогою і проханням зібрати йому кошти для подальшого лікування.

"Набрався сміливості зробити цей пост, щоб розповісти, як у мене справи, та поділитися номером картки для небайдужих, які мають можливість та бажання фінансово підтримати мене у цей нелегкий періо"», - написав артист.

Антон Крамер (фото: instagram.com/antonkramer_)

Реквізити для допомги:

Моно: 4441114465907036
PayPal: antnkrmr@gmail.com

Нагадаємо, Антон Крамер - київський музикант, відомий своєю роботою з Hyphen Dash та The Lazy Jesus, а також співпрацею з артисткою Yuvi (Уляна Автенюк).

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