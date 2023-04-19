Известный в Украине японец-волонтер открыл в Харькове кафе: чем оно отличается

Японский волонтер Фуминори Цучико , который жил в метро Харькова, придумал новый способ помочь людям. Он открыл в городе кафе, где можно бесплатно поесть.

Об этом благородном поступке японца рассказали в сюжете ТСН.

Какое кафе открыл в Харькове японец

После того, ак 75-летний волонтер кормил всех в метро Харькова, он открыл кофейню, где можно перекусить без денег. В проект он вложил собственные финансы, также помогли и меценаты.

Знакомые нежно называют волонтера Фуми, он плохо говорит на английском, но он и украинцы нашли способ понимать друг друга.

"Каждый человек, каждый день должен есть. И хотя бы один раз в день я хочу людей накормить, потому что большинство сейчас испытывает трудности с деньгами”, - рассказал Фуми.

Меню в заведении каждый день разное. Сейчас суп, макароны и куриные крылышки. На десерт – чай со сладким пирожком.

"Я обсуждаю с девушками меню и говорю: это хорошо и это хорошо, а это заменяем", - рассказал волонтер.

Планируется, что это будет бесплатное кафе на постоянной основе.

Часть работников – бывшие соседи Фуминори из метро, ​​уже ставшие ему друзьями. Поваров искали по объявлениям. Само кафе находится на Салтовке, именно там японец снимает квартиру.

В день открытия Фуминори хотел поразить самых маленьких посетителей. На входе для малышей выставил корзины с игрушками и сладостями.

"Вот этого мишку мне в метро подарила Вероника. Ей восемь лет. Она тогда попросила меня подарить мишку другому ребенку, у которого нет игрушек”, - рассказал Фуминори.

В Японию волонтер пока не спешит уезжать, по его словам, он нужен тут.

Что известно о Фуминори

75-летний японец на третий месяц полномасштабного вторжения РФ в Украину оказался в харьковском метро, которое служило бомбоубежищем. Там он с остальными украинцами прятался от обстрелов. На протяжении девяти месяцев он помогал людям в подземке, а потом и вовсе решил остаться в Харькове.

На протяжении девяти месяцев Фуминори прожил с остальными на станции метро "Героев труда". По его словам, летом было хорошо, но зима для него очень холодная.

Мужчина готовил еду, развлекал детей, был полезным всем, чем мог. Он собирал пожертвования для украинцев на странице в Facebook.