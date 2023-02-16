"Бегал под обстрелами в магазин": 75-летний волонтер из Японии решил навсегда остаться в Харькове

75-летний японец на третий месяц полномасштабного вторжения РФ в Украину оказался в харьковском метро, которое служило бомбоубежищем. Там он с остальными украинцами прятался от обстрелов. На протяжении девяти месяцев он помогал людям в подземке, а потом и вовсе решил остаться в Харькове.

Почему японец остался в Украине

75-летний Фуминори Цучико подружился с украинцами и начал заниматься волонтерством. В начале полномасштабного вторжения РФ японец был в Польше, но узнав про Харьков - отправился туда на помощь.

На протяжении девяти месяцев Фуминори прожил с остальными на станции метро "Героев труда". По его словам, летом было хорошо, но зима для него очень холодная.

Мужчина готовил еду, развлекал детей, был полезным всем, чем мог. Он собирал пожертвования для украинцев на странице в Facebook.

Также организовал завтраки для всех нуждающихся, под обстрелами бегал в магазин за продуктами.

"В метро было хорошо, все люди были вместе. Они были очень добры ко мне. Но я всегда говорил: "Я еще много чего могу", - вспоминает те месяцы Фуминори.

Недавно мужчина решил навсегда остаться в Украине. Он продал дом в Японии и снимает квартиру в районе Салтовка. В Токио у него осталось две взрослых дочери.