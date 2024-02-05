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Известный певец выразил непопулярное мнение о Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении

ХАС высказался о Jerry Heil и alyona alyona (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Пока многие украинцы ищут "зраду" в том, что страну на Евровидении 2024 будет представлять Jerry Heil и alyona alyona с песней "Teresa & Maria", популярный украинский певец и ведущий ХАС (Назар Хассан) полностью поддерживает такой выбор исполнителей на песенный конкурс в Мальме .

Об этом рэп-исполнитель сказал в комментарии РБК-Украина (проект Styler).

"Я не разделяю мнения жюри о том, что они против религиозной тематики в песнях, потому что это прошлый век, просто пережитки прошлого. Бояться говорить правду, держаться в стороне от религиозной тематики - это проявление слабости. Я сам в своем новом видео "Йду по воді" обратился к библейским образам, не боясь осуждения", - говорит артист.

"Мне очень нравится трек победительниц Национального отбора, его посыл и очень удачная музыкальная гармония, и я считаю, что они достойно представят Украину. Они объединились в сильный тандем!" - добавил ХАС.

Заметим, что песня "Йду по воді", о которой говорит 33-летний певец, - это откровенный трек, рассказывающий о его пути, о его прошлом и о том, как он идет по жизни сейчас. Для кого смысл может показаться оскорбительным, ведь кто-то может провести аналогию со Христом. Но, говорит артист, "мы все дети Божьи, и у каждого из нас есть свой Крестный путь".

 

Напомним, что вокруг песни "Teresa & Maria" еще до начала Нацотбора разгорелся скандал. Тысячи украинцев в соцсетях критиковали трек за слова "з нами мама Тереза і Діва Марія, босі, ніби по лезу, йшли по землі", потому что образ Терези в истории достаточно противоречивым.

С одной стороны, мать Тереза - самая известная в мире монахиня, основательница Конгрегации Миссионерок Любви, лауреат Нобелевской премии мира 1979 года, признана святой в католической церкви.

С другой - ей упрекают в том, что в ее многочисленных больницах в антисанитарных условиях умирали люди, а она в то время имела большие суммы пожертвований, которые не тратила на нуждающихся, а также общалась с "мировыми тиранами".

Alyona Alyona и Jerry Heil, комментируя упреки, утверждают, что их песня "не является биографической", а Тереза фигурирует в треке как образ, а не личность, и в песне она упоминается исключительно как символ добра.

 

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