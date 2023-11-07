Известный певец сказал, могут ли украинцы слушать русскоязычную музыку

Что Бахарев думает о русскоязычной музыке во время войны

По словам музыканта, большинство песен которого до 24 февраля 2022 года были на русском, сейчас очередь развивать свое, свой язык, свою культуру и страну.

Роман Бахарев (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

Русскоязычная музыка, по его мнению, может существовать, но за пределами Украины.

"В стране, где каждую минуту происходит борьба за территорию, за границы, за идентичность - русскому языку в музыке нет места", - заявил Роман.

К слову, еще в 2012 году исполнитель рассказывал, что "не хочет говорить о политике в песнях, хочет говорить о светлом".

Роман Бахарев (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

Сейчас он признается: с тех пор почти все изменилось, как и его отношение ко многим вещам.

"Конечно, политика влияет на меня и имеет эхо в моей музыке. Но я предпочитаю говорить о ней вне песен", - поделился Бахарев.

Роман Бахарев (фото: instagram.com/roman_bakharev_)