RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Известный певец сказал, могут ли украинцы слушать русскоязычную музыку

Роман Бахарев (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер украинской рок-группы Bah.Roma Роман Бахарев считает, что сегодня в Украине русскоязычная музыка не имеет права на существование.

Об этом артист заявил в эксклюзивном интервью РБК-Украина (проект Styler).

Что Бахарев думает о русскоязычной музыке во время войны

По словам музыканта, большинство песен которого до 24 февраля 2022 года были на русском, сейчас очередь развивать свое, свой язык, свою культуру и страну.

Роман Бахарев (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

Русскоязычная музыка, по его мнению, может существовать, но за пределами Украины.

"В стране, где каждую минуту происходит борьба за территорию, за границы, за идентичность - русскому языку в музыке нет места", - заявил Роман.

К слову, еще в 2012 году исполнитель рассказывал, что "не хочет говорить о политике в песнях, хочет говорить о светлом".

Роман Бахарев (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

Сейчас он признается: с тех пор почти все изменилось, как и его отношение ко многим вещам.

"Конечно, политика влияет на меня и имеет эхо в моей музыке. Но я предпочитаю говорить о ней вне песен", - поделился Бахарев.

Роман Бахарев (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

Недавно Усик "нокаутировал" Фарион за оскорбление военных.

Читайте также о том, как певица Ирина Федишин ответила хейтерам, раскритиковавшим ее мужа за пребывание за границей во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
співакиВойна в Украинезвезды шоу-бизнеса