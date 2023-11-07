Відомий співак сказав, чи можуть українці слухати російськомовну музику

Що Бахарєв думає про російськомовну музику під час війни

За словами музиканта, більшість пісень якого до 24 лютого 2022 року були російською, зараз черга розвивати своє, свою мову, свою культуру і країну.

Роман Бахарєв (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

Російськомовна музика, на його думку, може існувати, але за межами України.

"В країні, де кожної хвилини відбувається боротьба за територію, за кордони, за ідентичність - російській мові в музиці немає місця"», - заявив Роман.

До слова, ще у 2012 році виконавець казав, що "не хоче говорити про політику в піснях, хоче говорити про світло".

Роман Бахарєв (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

Зараз він зізнається: з того часу майже все змінилося, як і його ставлення до багатьох речей.

"Звісно, політика впливає на мене і має відлуння в моїй музиці. Але я надаю перевагу говорити про неї поза піснями", - поділився Бахарєв.

Роман Бахарєв (фото: instagram.com/roman_bakharev_)