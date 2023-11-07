Відомий співак сказав, чи можуть українці слухати російськомовну музику

Лідер українського рок-гурту Bah.Roma Роман Бахарєв вважає, що сьогодні в Україні російськомовна музика не має право на існування.
Про це артист заявив в ексклюзивному інтерв’ю РБК-Україна (проект Styler).
За словами музиканта, більшість пісень якого до 24 лютого 2022 року були російською, зараз черга розвивати своє, свою мову, свою культуру і країну.
Роман Бахарєв (фото: instagram.com/roman_bakharev_)
Російськомовна музика, на його думку, може існувати, але за межами України.
"В країні, де кожної хвилини відбувається боротьба за територію, за кордони, за ідентичність - російській мові в музиці немає місця"», - заявив Роман.
До слова, ще у 2012 році виконавець казав, що "не хоче говорити про політику в піснях, хоче говорити про світло".
Роман Бахарєв (фото: instagram.com/roman_bakharev_)
Зараз він зізнається: з того часу майже все змінилося, як і його ставлення до багатьох речей.
"Звісно, політика впливає на мене і має відлуння в моїй музиці. Але я надаю перевагу говорити про неї поза піснями", - поділився Бахарєв.
Роман Бахарєв (фото: instagram.com/roman_bakharev_)
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