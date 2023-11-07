ua en ru
Вт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Известный певец сказал, могут ли украинцы слушать русскоязычную музыку

Вторник 07 ноября 2023 21:51
UA EN RU
Известный певец сказал, могут ли украинцы слушать русскоязычную музыку Роман Бахарев (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер украинской рок-группы Bah.Roma Роман Бахарев считает, что сегодня в Украине русскоязычная музыка не имеет права на существование.

Об этом артист заявил в эксклюзивном интервью РБК-Украина (проект Styler).

Что Бахарев думает о русскоязычной музыке во время войны

По словам музыканта, большинство песен которого до 24 февраля 2022 года были на русском, сейчас очередь развивать свое, свой язык, свою культуру и страну.

Известный певец сказал, могут ли украинцы слушать русскоязычную музыку

Роман Бахарев (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

Русскоязычная музыка, по его мнению, может существовать, но за пределами Украины.

"В стране, где каждую минуту происходит борьба за территорию, за границы, за идентичность - русскому языку в музыке нет места", - заявил Роман.

К слову, еще в 2012 году исполнитель рассказывал, что "не хочет говорить о политике в песнях, хочет говорить о светлом".

Известный певец сказал, могут ли украинцы слушать русскоязычную музыку

Роман Бахарев (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

Сейчас он признается: с тех пор почти все изменилось, как и его отношение ко многим вещам.

"Конечно, политика влияет на меня и имеет эхо в моей музыке. Но я предпочитаю говорить о ней вне песен", - поделился Бахарев.

Известный певец сказал, могут ли украинцы слушать русскоязычную музыку

Роман Бахарев (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

Недавно Усик "нокаутировал" Фарион за оскорбление военных.

Читайте также о том, как певица Ирина Федишин ответила хейтерам, раскритиковавшим ее мужа за пребывание за границей во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
співаки Война в Украине звезды шоу-бизнеса