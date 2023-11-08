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Известный певец рассказал, как его бабушка на Урале поддерживает Украину в окружении "бешеных зомби"

Роман Бахарев (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Роман Бахарев родился на Урале, а детство и юность провел в Чистякове и Донецке, которые сейчас временно оккупированы. Артист говорит, что "с той стороны" у него не осталось друзей, но есть человек, с которым он общается - это его бабушка.

О том, как близкий человек солиста группы BAH.ROMA в окружении "бешеных зомби" поддерживает Украину, исполнитель рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина (проект Styler).

Роман Бахарев о бабушке в РФ

По словам артиста, его бабушка, живущая на Урале, единственная, с кем он поддерживает связь из страны-агрессорки.

Роман Бахарев (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

"Мне жаль ее, потому что у нее не осталось круга общения. Она топит за Украину в окружении бешеных zомби. Она пережила Вторую мировую и когда я был маленьким, говорила мне: "Все, что угодно, только бы не война", - поделился Роман .

Бахарев говорит, что они иногда созваниваются и обмениваются новостями.

Роман Бахарев (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

"Она подписана на несколько украинских Телеграмм-каналов и за время войны уже почти полностью понимает на слух украинский язык. Очень сильно волнуется, а я волнуюсь за нее. К сожалению, мой отец не сможет поехать и похоронить ее, как это принято у родителей и детей…", - рассказал музыкант.

Мужчина также признался, что его бывшие друзья умерли для него после фраз типа "так в тебя же не летит" и "она закончила МГУ, ей виднее".

Об этом он даже написал песню "199.9".

 

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