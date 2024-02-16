Известный певец публично поддержал мобилизацию и вступил в ряды ВСУ

thekomakoma поддержал мобилизацию

Так, в своих соцсетях артист опубликовал видеообращение, в котором признался, что служит в батальоне аэроразведки "Гроза" и призвал фолловеров поддержать военных донатами.

"Я поддерживаю мобилизацию. Есть время забавы, время войны. Никто, кроме нас, не спасет нас", - отметил Сергей.

Также певец сообщил, что не поедет в запланированный концертный тур.

thekomakoma отменил тур (фото: instagram.com/thekomakoma)

Отметим, что батальон "Гроза" был сформирован из членов Самообороны Майдана.

Базируется в Киеве. В 2023 году, в рамках рекрутинговой кампании "Гвардия наступления", вошел в состав президентской бригады НГУ "Буревій".

Что известно об исполнителе

thekomakoma, настоящее имя которого Сергей Силаков, является электронным музыкантом и саундпродюсером.

Родился он в городе Подволочиск в Тернопольской области. Его творчество охватывает жанры EDM и техно-рейва.

Среди наиболее известных композиций артиста можно выделить такие треки, как "Зірочки", "Річка-чарівниця" и "Сонечко".