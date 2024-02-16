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Відомий співак публічно підтримав мобілізацію і вступив до лав ЗСУ

thekomakoma (фото: instagram.com/thekomakoma)
Автор: Іванна Пашкевич

Український музикант Сергій Силаков, відомий як thekomakoma, заявив, що підтримує мобілізацію, і повідомив, що долучився до Сил Оборони.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

thekomakoma підтримав мобілізацію

Так, у своїх соцмережах артист опублікував відеозвернення, в якому зізнався, що служить у батальйоні аеророзвідки "Гроза" та закликав фоловерів підтримати військових донатами.

"Я підтримую мобілізацію. Є час забави, час війни. Ніхто, крім нас, не спасе нас", - зазначив Сергій.

Також співак повідомив, що не поїде у запланований концертний тур.

thekomakoma скасував тур (фото: instagram.com/thekomakoma)

Зазначимо, що батальйон "Гроза" був сформований із членів Самооборони Майдану.

Базується у Києві. У 2023 році, в рамках рекрутингової кампанії "Гвардія наступу", увійшов до складу президентської бригади НГУ "Буревій".

Що відомо про виконавця

thekomakoma, справжнє ім’я якого Сергій Силаков, є електронним музикантом і саундпродюсером.

Народився він у місті Підволочиськ у Тернопільській області. Його творчість охоплює жанри EDM і техно-рейву.

Серед найбільш відомих композицій артиста можна виокремити такі треки, як "Зірочки", "Річка-чарівниця" та "Сонечко".

 

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