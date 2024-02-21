Известный певец, который служит в ВСУ, сказал, что думает о мобилизации артистов

Что MOLFAR думает о мобилизации артистов

Недавно певец Гарик Кричевский заявил, что он против мобилизации украинских артистов и что им нужно дать бронь.

Безушко сказал, поддерживает ли это мнение.

MOLFAR (фото: instagram.com/molfarmusic)

"Не слышал об этом, если честно. Но понимаю его мнение. Артист может быть голосом который будет услышан не только в Украине, но и за ее пределами. К сожалению мы до сих пор уступаем врагу в информационной войне, и это факт", - прокомментировал MOLFAR.

"А артисты, спортсмены, актеры, известные люди, они имеют свой голос и он точно будет услышан. Да и в целом, я считаю, что не все должны воевать только в окопах, если они могут принести куда большую пользу в других направлениях", - продолжил он.

На вопрос, как изменила Михаила война, тот ответил, что он начал осознавать важность ценности жизни, свободы и ощущения себя.

MOLFAR (фото: instagram.com/molfarmusic)

Это все трансформировалось в нечто большее и более глубокое.

"Здесь нет времени на погоню за материальным, за социальным статусом и т.д., здесь борьба за жизнь и за право на свободу и свою идентичность. Те, кто прошел ад войны уже никогда не станут прежними. Мы наверняка не знаем какими мы будем после войны, но точно уже не такими как были раньше", - отметил певец.