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Известный российский рэпер поехал на Донбасс попиариться и попал под обстрел

Фото: Рэпер Птаха решил поехать на Донбасс (ria.ru)
Автор: Людмила Жукова

Российский рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) отправился на Донбасс под видом благодетеля. Он решил доставить в "ДНР" гуманитарную помощь. Сейчас же он не выходит на связь, и судя по всему, попал под обстрел.

Об этом сообщила его PR-директор Марина Евстифеева, пишут росСМИ.

Детали поездки рэпера на Донбасс

Как сообщила Евстифеева, телефон артиста сейчас не отвечает.

"Он действительно ездил в Донецк. На связь он не выходил, телефон отключен",- сказала она.

PR-сопровождение распространило в СМИ последнее видео, записанное рэпером. На нем рэпер снимает себя на фоне выстрелов. После этого камера (вероятно, телефон с камерой) падает.

Рэпер решил попиариться с "гуманитаркой" на Донбассе (Скриншот из видео)

Для справки

Давид Нуриев, известный под сценическими псевдонимами Птаха и Зануда, — российский рэп-исполнитель, киноактер, участник рэп-группы "Три кита", бывший участник рэп-групп "Отверженные" и Centr.

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