Відомий російський репер поїхав на Донбас попіаритися та потрапив під обстріл

Деталі поїздки репера на Донбас

Як повідомила Євстифєєва, телефон артиста наразі не відповідає.

"Він справді їздив до Донецька. На зв'язок він не виходив, телефон відключений", - сказала вона.

PR-супровід розповсюдив у ЗМІ останнє відео, записане репером. На ньому репер знімає себе на фоні пострілів. Після цього камера (ймовірно, телефон із камерою) падає.

Репер вирішив попіаритися з "гуманітаркою" на Донбасі (Скріншот із відео)

Для довідки

Давид Нурієв, відомий під сценічними псевдонімами Птаха і Зануда, - російський реп-виконавець, кіноактор, учасник реп-групи "Три кити", колишній учасник реп-груп "Знедолені" та Centr.