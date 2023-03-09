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Відомий російський репер поїхав на Донбас попіаритися та потрапив під обстріл

Фото: Репер Птаха вирішив поїхати на Донбас (ria.ru)
Автор: Людмила Жукова

Російський репер Птаха (справжнє ім'я Давид Нурієв) вирушив на Донбас під виглядом благодійника. Він вирішив доставити до "ДНР" гуманітарну допомогу. Зараз він не виходить на зв'язок, і судячи з усього, потрапив під обстріл.

Про це повідомила його PR-директор Марина Євстифєєва, пишуть росЗМІ.

Деталі поїздки репера на Донбас

Як повідомила Євстифєєва, телефон артиста наразі не відповідає.

"Він справді їздив до Донецька. На зв'язок він не виходив, телефон відключений", - сказала вона.

PR-супровід розповсюдив у ЗМІ останнє відео, записане репером. На ньому репер знімає себе на фоні пострілів. Після цього камера (ймовірно, телефон із камерою) падає.

Репер вирішив попіаритися з "гуманітаркою" на Донбасі (Скріншот із відео)

Для довідки

Давид Нурієв, відомий під сценічними псевдонімами Птаха і Зануда, - російський реп-виконавець, кіноактор, учасник реп-групи "Три кити", колишній учасник реп-груп "Знедолені" та Centr.

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