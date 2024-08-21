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Известный продюсер рассказал о военной подготовке и почему перестал писать о войне в соцсетях

Евгений Таллер (фото: instagram.com/tallertv)
Автор: Иванна Пашкевич

Ведущий, продюсер, основатель маркетингового агентства и известный блогер Евгений Таллер ответил, собирается ли проходить военную подготовку и почему почти не пишет в своих соцсетях о войне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на интервью предпринимателя КП.UA.

Евгения часто упрекают, что его блог в Instagram состоит только из рекламных интеграций, а сообщения о войне у бизнесмена почти не появляются.

Таллер говорит, что не понимает, с чего люди делают такие выводы.

"Не знаю, откуда появилось это утверждение.... Или люди не следят, или оценивают сугубо по профилю. Но это неправда. Да, в последнее время в ленту я не публикую...", - сказал ведущий.

А вот в stories, говорит продюсер, он постоянно поддерживает сборы. В частности, недавно открыл сбор для брата, который служит в ВСУ.

Евгений Таллер (фото: instagram.com/tallertv)

"Я регулярно делаю много вещей, о которых не говорю. Я понимаю, почему для людей важна отчетность там, где блогеры собирают средства на помощь армии вместе со своей аудиторией. Но когда речь идет о помощи, которую я делаю из своих доходов, не считаю, что надо каждый раз об этом отчитываться", - поделился предприниматель.

"Это же не как суши в ресторане: если не сфоткал, значит, не съел. Донатить - это не что-то «чрезвычайное», чем ты должен поделиться. Это сейчас адекватная норма для всех украинцев. У нас же две крайности: рассказываешь, что делаешь, - пиаришься, не рассказываешь - значит, ничего не делаешь", - добавил он.

Также Евгений высказался относительно военной подготовки. Говорит, что еще не проходит ее, однако планирует в ближайшее время, потому что это действительно важно.

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блоггерВойна в Украине