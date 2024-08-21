Фреймут высказалась о российском гражданстве своего мужа: "Имеет персональные санкции"

Ольга Фреймут, которая публично назвала мошенником застройщика элитного жилищного комплекса в Киеве, прокомментировала гражданство своего мужа. Как известно, ведущая замужем за Владимиром Локотко, который является уроженцем Казахстана, в прошлом жил и учился в РФ и имел гражданство этой страны.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание ТаблоID рассказывает, что звезда украинского телевидения говорит о гражданстве своего избранника.

Фреймут высказалась о муже

Так, по словам Оли, в прошлом ее любимый действительно был гражданином страны-агрессора, однако с 2006 он живет, работает и является резидентом Украины. Кроме того, сейчас мужчина ждет решения о получении гражданства Украины.

"У него есть персональные санкции от России, в 2018 году как на топ-менеджера украинской медиа-индустрии. Да, мы знаем, что во время войны Украина забирает жилье у россиян, но мой Володя - он резидент Украины. А по закону, Украина не налагает санкции на резидентов Украины", - объяснила Фреймут.

"То есть это нереально, это ложь. И сейчас Володя является гражданином Казахстана. Нам же надо как-то в Украине жить. Конечно, Володя получил казахский паспорт. Он подался на украинское гражданство еще до начала войны, но началась война. И пока мы ждем решения" , - добавила она.

Оля Фреймут и ее муж Владимир Локотко (Фото: instagram.com/freimutolia)

На эту тему звезда решила высказаться на фоне разборок с компанией SAGA Development, у которой они с мужем купили квартиру, и теперь публично выясняют отношения с застройщиком. По словам знаменитости, жилье до сих пор не сдано в эксплуатацию, а им не возвращают деньги.

Компания-застройщик ранее заявляла о том, что договор на квартиру заключен с Владимиром, являющимся гражданином России, и именно это, по их словам, затрудняет возврат средств.

Кроме того, представители SAGA также предоставили документ о том, что дом, о котором идет речь, с июня уже сдан в эксплуатацию.

В свою очередь Фреймут отреагировала на эти заявления и сказала, что таких документов, которые являются недействительными, у них много.

"У них очень много разных документов. И они создали много компаний и имеют документ, который нужно показать сейчас. Буквально позавчера мы были с мужем на территории, там все закрыто, там идет строительство, никто никому ничего не сдал", - объясняла она.

Ведущая высказалась о своем избраннике, который сейчас является гражданином Казахстана (Фото: instagram.com/freimutolia)

"О гражданстве мужа госпожи Ольги мы можем судить только по документам, которые он предоставил при заключении договора. Возможно, он сменил гражданство во время войны (и рассмотрения дела в суде) или же получил второе. Но на момент расторжения договора был гражданином РФ", - также отмечали представители компании Вавриша.

Ведущая рассказывала, что им удалось выиграть суд по делу, но средства полностью так и не возвращены, а потому она будет продолжать отстаивать собственные интересы.

"Нам успели отдать 3 миллиона гривен. Но долг сейчас 10 миллионов. Но счета пустые. И как только деньги будут у Вавриша изъяты, мы подадим другой иск, в результате которого он должен будет заплатить курсовую разницу инфляции, это еще 10 млн гривен", - делилась звезда "Ревизора".

В ответ SAGA Development сообщила, что в словах Фреймут "есть ряд несоответствий".

В браке у пары родилось двое детей: сын Валерий и дочь Евдокия (Фото: instagram.com/freimutolia)

"Нельзя вывести деньги со счета, который уже арестован. Арест накладывается как раз для того, чтобы это сделать невозможным. Рассмотрение дела о расторжении договора в суде начато в сентябре 2023 года, отнюдь не до войны", - отмечали представители компании.

"Даже из документов, которые Фреймут выложила в публичный доступ, видно, что решение суда первой инстанции было принято в 2024 году. После этого было рассмотрение еще в апелляционном суде. Мы уважаем решение суда и обязательно его выполним", - также подчеркивали они.